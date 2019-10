Paco León viaja al futuro para celebrar su 45 cumpleaños

Personajes intergalácticos, seres de otros planetas, y pura fantasía. Todo cabe en la galaxia particular del imaginativo Paco León, que celebró de esta peculiar manera su 45 cumpleaños, con la fiesta What The Future junto al wiskhy J&B. Nadie ha querido perderse una fiesta única donde lo normal era lo extraño y donde Madrid se puso el disfraz del futuro. Pedro Almodóvar, Javier Cámara, Alejandro Amenábar o Carmen Machi, asistieron a una celebración en la que Paco estuvo arropado en todo momento por su familia. La fiesta, ajena a tópicos y convencionalismos, comenzó con los artistas Alex de la Croix y Aaliyah Rosales amenizando la noche desde la cabina.Aunque el momento más emotivo llegó cuando el actor sopló las velas junto a su madre. El clima creado transportó a los asistentes a otros mundos desconocidos, con su color plata, su luz y su energía. La noche fue un viaje de pura diversión y desenfreno que duró hasta altas horas de la madrugada donde Paco León consiguió, otra vez más, que ardiera Madrid.