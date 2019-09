5 de septiembre de 2019

Torra: "La sentencia marca un antes y un después"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha asegurado que está "completamente convencido" de que el "pueblo de Cataluña no aceptará ninguna sentencia que no sea la libre absolución". "Si se condena a nuestros compañeros no aceptaremos la sentencia y actuaremos en consecuencia", ha señalado.