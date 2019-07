22 de julio de 2019

Vecina de Badajoz: "Olía mucho a quemado"

El humo y el olor a quemado de los incendios declarados en Portugal han alcanzado diversas zonas de Extremadura desde este pasado domingo y se ha mantenido a primera hora de este lunes también en Badajoz. "Yo cuando me levanté estaba muy oscuro, pensaba que era niebla o que iba a haber tormenta pero luego me di cuenta que no porque olía mucho a quemado", ha destacado una vecina.