24 de septiembre de 2019

El alcalde de La Línea sigue adelante con su idea de un referéndum para intentar ser ciudad autónoma: "No renunciamos"

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco (La Línea 100x100), ha afirmado que el proyecto de convertirse en Ciudad Autónoma "sigue adelante" y van a intentar realizar el Pleno para pedir la autorización de un referéndum para saber la opinión de los ciudadanos "lo antes posible". "No renunciamos y estamos todos de acuerdo que esto sigue adelante", ha aseverado el alcalde.

En declaraciones a los periodistas, Franco ha señalado que el 3 de octubre tiene una cita con los linenses en un 'café con el alcalde', a los que va a explicar en lenguaje sencillo lo que se está planteando. En cuanto a la autorización para hacer el referéndum aún no hay fecha.

Por otra parte, ha censurado que el exvicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios diga que "no ve" lo de ser Ciudad Autónoma y ha criticado que "hará año y medio a bombo y platillo en una reunión trajo los estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que era uno de los compromisos recogidos en el Plan Estratégico de la ciudad".

"Nos engañó a todos, no le dio curso, no lo mandó al Ministerio y gente de la Junta de alto nivel me dijo que contara con toda la ayuda pero que ese tema no podía salir adelante por cuestiones de política exterior", ha añadido.

Cabe recordar que Franco desde el principio ha defendido que "lo primero que hay que pedir es la autorización para celebrar una consulta popular". "A nosotros nos puede parecer una idea magnífica, pero queremos que el pueblo la ratifique", ha explicado.

Además, deja claro que se sienten "gaditanos, andaluces y españoles" y que la intención de constituirse en Ciudad Autónoma viene debido a la situación de la localidad y porque "se dan las circunstancias".

En este sentido, recuerda que la Constitución en su artículo 144.A establece la posibilidad de constituir una comunidad autónoma de ámbito territorial inferior al provincial siempre que se den circunstancias de interés nacional y "entendemos en La Línea que esas circunstancias se dan, porque tenemos una situación única en todo el territorio nacional".