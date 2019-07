24 de julio de 2019

Maese (PSOE) asegura que "el gobierno andaluz maltrata a Cádiz en materia educativa y no ofrece soluciones"

CÁDIZ, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha asegurado este martes que "el gobierno andaluz maltrata a la provincia de Cádiz en materia educativa y no da soluciones" y ha exigido al consejero de Educación y Deportes de la Junta, Javier Imbroda (Cs), que dé explicaciones sobre si contempla una ampliación del CEIP San Bernardo de San Roque, así como qué ocurrirá con las once familias gaditanas del IES San Severiano, cuya matriculación está en el aire".

En una nota, Maese ha señalado que "es un despropósito que sólo seis meses de gobierno de derechas en Andalucía hayan bastado para recortar en educación, pues no entendemos las razones que llevan a la Consejería de Educación a cerrar unidades en el IES San Severiano de Cádiz, dejando así sin plazas a once alumnos y alumnas que habían optado por este centro".

Asimismo, la parlamentaria ha lamentado que "la desidia y la merma de recursos en materia educativa es algo que preocupa, sobremanera, a los socialistas". También ha querido recordar que "la provincia de Cádiz sigue siendo maltratada por este gobierno de derechas", temiendo que "la merma de estas plazas públicas en los centros educativos como el IES San Severiano vengan a significar un aumento de las plazas en colegios e institutos concertados y que dicha eliminación sea una privatización encubierta de la educación en nuestra provincia".

Maese ha matizado que "en la capital gaditana hay alumnos a los que se les ha dado la plaza en el cuarto centro según su prioridad, lo que significa más gasto para las familias" y ha criticado "la total falta de entendimiento que existe en la Delegación Territorial de Educación en la provincia de Cádiz, donde no se ha atendido a la coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, ni a Flampa Gades que tuvieron que venir hasta el Parlamento para que se les escuchase".

La parlamentaria ha subrayado que "la capital gaditana parece haberse convertido en la zona cero de experimentación del nuevo gobierno de Andalucía para desmantelar la educación pública en favor de la privada y la concertada".

No obstante, Maese no ha olvidado que "existen otras cuestiones de vital trascendencia en asuntos de infraestructura educativa" y ha pedido que "se despejen dudas sobre si se ampliará el CEIP San Bernardo en la localidad campogibraltareña de San Roque". La socialista se ha mostrado igualmente sorprendida ante la respuesta negativa de Imbroda y ha afirmado que "no se entiende como lo que hasta hace seis meses eran colegios de los años 40 y los barracones donde estudiaban los alumnos eran propios de Afganistán, ahora se han convertido en módulos".

La parlamentaria se ha quejado de que "ese afán de mejorar las infraestructuras del siglo pasado, como ellos lo calificaban, con los Presupuestos más sociales de la historia de Andalucía, como tanto defienden, se esfuma en favor de la escuela concertada y privada".

Por último, Maese ha calificado como "decepcionante" que lo que había anunciado el ahora consejero durante la campaña electoral de que iban a eliminar las aulas prefabricadas "sea una auténtica farsa". Y ha finalizado diciendo que "lo que tiene es que dar soluciones a los problemas de los centros educativos y del alumnado".