22 de agosto de 2019

Dimite el presidente del PP de La Línea (Cádiz) tras los "fatales" resultados del 26-M

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Pablo Arriaga, ha anunciado este jueves que dejará la Presidencia del partido el próximo día 26 de agosto "tras tres meses analizando y viendo con calma los resultados fatales del 26 de mayo", día de las últimas elecciones municipales, en las que el PP linense vio cómo su representación caía de cinco concejales a solo uno.

En declaraciones a Onda Cero Algeciras recogidas por Europa Press, Arriaga, que era el único concejal del PP en la localidad linense, preguntado sobre si dejará también su acta de concejal, ha asegurado que "por lo menos hasta finales de año, seguiré con ella".

"No quiero ningún sillón, estoy aquí por si puedo ayudar al equipo de gobierno de Juan Franco", ha dicho respecto al Gobierno local de La Línea Cien por Cien, que cuenta con 21 concejales de un total de 25 que conforman el pleno. Arriaga, respecto a su renuncia, ha señalado los resultados "fatales" cosechados en las elecciones del 26 de mayo como el único motivo de su renuncia, al tiempo que ha subrayado que no se siente "abandonado por el PP". "Es más, cada vez que he tenido que llamar a alguien de la Junta de Andalucía, me han atendido y lo siguen haciendo", ha asegurado.

El todavía presidente del PP linense ha querido establecer un símil empresarial y ha manifestado que "si en la empresa privada en la que trabajo, hago una gestión así -en referencia a los resultados electorales-, me echo a mí mismo". "Vuelvo a mi trabajo y lo hago encantado" ha remarcado Arriaga.

Por último, en relación a la oficina del Brexit y la decisión de la Junta de establecerlas en Algeciras, Juan Pablo Arriaga ha apuntado que "La Línea tiene que tener una oficia del Brexit, aunque dependa de Sevilla o Madrid".