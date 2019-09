Moreno destaca que se ha hecho "el mayor presupuesto para la educación de la historia de Andalucía"

MÁLAGA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que el Gobierno andaluz "tiene absolutamente claro el papel trascendental y prioritario que juega la educación para el progreso tanto presente como futuro de la sociedad", por lo que ha destacado que se han hecho "el mayor presupuesto para la educación de la historia de Andalucía", alcanzando más de 6.600 millones de euros, apostando por avanzar en la mejora de la calidad educativa.

Moreno ha presidido este martes en Málaga el inicio del curso para los 800.941 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en el CEIP Manuel Altolaguirre de la capital, acompañado por el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, y por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, entre otros; y ha incidido en que uno de los objetivos de la Junta va a ser "potenciar la educación y dotarla de la mayor calidad posible".

En conjunto, este mes se incorporarán en Andalucía un total de 1.813.006 estudiantes, 127.422 docentes y 7.144 centros, tanto públicos como concertados y privados. De este total, 1.401.083 alumnos estudian en alguno de los 4.587 centros públicos y son atendidos por una plantilla docente pública integrada por 102.105 maestros y profesores, 750 más que en el curso anterior.

En su intervención, Moreno ha señalado que "lo más importante que tenemos para nuestro presente y nuestro futuro sin lugar a duda es nuestra educación", por lo que ha insistido en que uno de los eje de referencia del Gobierno andaluz será "mejorar la calidad educativa, sintonizar con la sociedad y, en definitiva, buscar un porvenir mejor a los jóvenes desde el punto de vista humano, social y laboral", haciendo una llamada a "caminar todos juntos" para llegar a ese fin.

Así, ha indicado que, aunque "todo es mejorable y siempre hay margen de mejora", el Gobierno andaluz tiene "esa ambición de mejorar" y por eso ha destacado "la apuesta clara para aumentar los recursos públicos", con más de 200 millones de euros más para educación, hasta alcanzar esos más de 6.600 millones de euros. Además, ha dicho que Andalucía "va a estrenar las mejores ratios de alumnos por aula de las últimas décadas".

Al respecto, se ha referido a que, pese al descenso de la natalidad, "que es uno de los graves problemas, algo que tenemos que combatir, que me preocupa y que tomaremos medidas a lo largo de esta legislatura y próximamente, porque tenemos 13.000 alumnos menos", este curso "se ha mejorado tanto la ratio por aula como la de profesor/alumnos y mantenemos muchas más unidades en Infantil y Primaria de las que correspondería".

"Lo fácil cuando hay menos alumnos es eliminar, pero apostado por seguir manteniendo para que la calidad educativa siga", ha incidido Moreno, quien también ha subrayado el impulso en la educación especial, con el aumento de 130 unidades más y un centenar de maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

También ha aludido a la Formación Profesional y ha dicho que el Gobierno andaluz quiere "eliminar de una vez el estigma que pesa injustamente sobre ella, cuando hay decenas de oportunidades laborales en esta formación"; al tiempo que se ha referido a la gratuidad de los libros, destacando que "este Gobierno no sólo no ha recortado ni eliminado ayudas sino que hemos mejorado lo que se ofrecía", de forma que 950.000 escolares estrenarán libros gratis, para lo que se ha invertido algo más de 105 millones de euros.

También ha hablado de las mejoras en infraestructuras educativa, señalando que se han realizado o están en marcha 426 proyectos de creación, ampliación y mejora de centros docentes, con una inversión de más de 80 millones de euros.

"TRABAJAR TODOS JUNTOS"

No obstante, ha instado a "no caer en la autocomplacencia", porque, ha dicho, "queda mucho por hacer", por lo que ha incidido en "trabajar todos juntos". "A veces es fácil con tu reivindicación, legítima, darle en la cabeza al de al lado y puedes sentirse desahogado, pero eso no va a ayudar a seguir avanzando en términos de progreso y bienestar en educación", ha apuntado Moreno, por eso ha incidido en "que caminemos juntos".

"Creo que la unión hace la fuerza, que si todos, las Ampas, los ayuntamientos, la comunidad educativa, de manera especial los profesores, la administración autonómica, empujamos en la misma dirección y tenemos objetivos sinceros podemos tener fortaleza, colaboración leal y determinación para apostar por una calidad de la educación cada vez mayor para que las nuevas generaciones de andaluces puedan tener mejores oportunidades", ha manifestado.

El presidente andaluz ha dicho que están "abiertos los canales de diálogo con la comunidad educativa" y ha dado las gracias a los profesores "protagonistas principales, que dedicáis vuestra vida a enseñar a los demás a veces en situaciones complejas y sé que a veces no siempre está todo como os gustaría, pero siempre ponéis lo mejor de vosotros para que salgan a delante vuestros alumnos".

También se ha referido al papel "importante" que juegan los ayuntamientos "en esa sinergia que tenemos que hacer juntos y en esa colaboración estrecha en el mantenimiento y mejora de estos centros y también en los planes de inserción social".

CENTRO DE REFERENCIA

Moreno ha dicho que el Gobierno andaluz "hemos venido a trabajar con la realidad, porque solo así, conociéndola y reconociéndola, se puede mejorar" y ha abogado por dar "valor a la educación, trabajando por la convivencia, algo fundamental en una sociedad cada vez más diversa y plural, trabajando por la igualdad de oportunidades y esa empatía que se construye todos los días por el que piensa, viste o siente de manera distinta".

Esto, ha manifestado, "se construye también en nuestros colegios", al tiempo que ha defendido que "el respeto es una de las bases más sólidas sobre las que se asienta la educación". Así, ha dicho que el centro Manuel Altolaguirre de Málaga es "un motor de esperanza, de ilusión y de futuro" tanto para la ciudad en general como en concreto el barrio de Palma-Palmilla, "con serias necesidades pero que lucha de manera constante para salir adelante y seguir avanzando".

"Una escuela digna en la que cada día hay que afrontar retos complejos pero solucionables, como sucede en otros colegios de la comunidad", ha señalado el presidente andaluz, quien ha subrayado "lo mucho y bien" que está trabajando todos el equipo directivo y de profesores y ha agradecido la "capacidad y la tenacidad" del director, Miguel Ángel Muñoz, que "es innovador y no es fácil".

En esta línea, ha valorado el proyecto de este centro que ha inaugurado este martes: la Sala de Consejeros Infantiles, que servirá de aula de estudio para todos esos niños que no pueden estudiar en sus casas.

El presidente ha visitado una clase y ha dialogado con los pequeños, preguntándoles si han visto ya a los amigos y qué quieren ser cuando sean mayores. También les ha dicho que de entre todos los centros educativos que hay en Andalucía se ha elegido el suyo para la inauguración oficial del curso escolar.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha indicado que la educación es la "herramienta más importante de transformación social y de igualdad", destacando el compromiso del Ayuntamiento por colaborar en este sentido y apostando por el papel de las Ampas en paralelo a lo que se realizan por los equipos educativos.