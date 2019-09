20 de septiembre de 2019

Villalobos se siente "fuerte" para repetir al frente de la FAMP pero "depende" de que el PSOE le "señale"

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado este viernes que se siente "fuerte" para revalidar la Presidencia de la Federación, si bien ha manifestado que su candidatura a repetir en el cargo "depende" de que el PSOE andaluz le "señale" para ello.

En rueda de prensa, Fernando Rodríguez Villalobos ha defendido la propuesta de resolución diseñada por toda una "comisión de expertos" de cara a la décima asamblea general de la FAMP, con vistas al nuevo periodo de cuatro años que afronta la entidad.

"Tenemos un acuerdo de aprobación por unanimidad", se ha ufanado el presidente, toda vez que la entidad centrará sus esfuerzos en la autonomía y la financiación local como pilares fundamentales de su eje de trabajo. También se reforzará el asesoramiento a las entidades asociadas, así como el compromiso con la Agenda Urbana y los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Desde lo local, las fuerzas políticas, económicas y sociales deberán aunar sus esfuerzos, en aras al gobierno multinivel, reconociendo la necesidad de tener una visión a largo plazo y la promoción de la sostenibilidad en su sentido más amplio, según el texto acordado.

Con la vista puesta en dicha asamblea, a celebrar el 28 de septiembre, Rodríguez Villalobos ha manifestado que se siente "todavía fuerte" para optar a un nuevo mandato al frente de la FAMP, aunque ha precisado que tal extremo "depende" de que el PSOE andaluz le "señale" para ello. "Si mi partido me señala (para repetir como presidente de la FAMP) iré y si no me señala no iré", ha dicho explicando que la comisión ejecutiva del PSOE andaluz aún debe "reunirse" para adoptar una decisión al respecto.