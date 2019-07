26 de julio de 2019

Experta dice que los errores al traducir el árabe se deben a los estereotipos y al desconocimiento de la religión

LA RÁBIDA (HUELVA), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La hispanista de Egipto y presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas Árabes (AIH), Nagwa Mehrez, ha lamentado que los errores cometidos a la hora de traducir el árabe se deben a los estereotipos y al desconocimiento de la religión.

La hispanista procedente de la Universidad EIM-Shams de Egipto es la directora del curso 'Traducción, comunicación e interculturalidad' que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de Santa María de La Rábida, en Huelva.

Según su directora, el objetivo de esta actividad es "enseñar a los estudiantes las mejores técnicas de traducción porque el objetivo es poder traducir bien obras literarias del árabe al español".

Mehrez subrayado que la traducción no se basa en hacerlo "palabra por palabra" sino en analizar "lo que contiene". "Hay que leer lo que hay entre líneas", ha añadido al mismo tiempo que ha recordado que en el curso "se dan las últimas técnicas de traducción porque es el único modo de interculturalidad y de comunicación".

Durante su intervención, ha hablado de errores que se han cometido en el pasado a la hora de traducir desde el árabe. "Es importante mejorar las traducciones y corregir en las equivocaciones que ha habido con anterioridad. Por ejemplo, en casos como los atentados de 11S o el 11M", ha sentenciado Nagwa Mehrez.

En relación a lo anterior, ha expresado que la sociedad española tiene "una idea errónea del árabe porque no entienden la religión". "De hecho, muchos árabes no entienden la religión porque no saben leer el árabe", ha subrayado la hispanista egipcia.

De otro lado, ha focalizado su atención en la traducción de textos religiosos y ha alegado que es a causa de "los demasiados errores que se comenten en la traducción de textos religiosos" por lo que "no llega a España su cultura ni su verdadera religión".

Por último, ha incidido en la dificultad que encierra una buena traducción porque "no siempre hay equivalentes de las palabras en todos los idiomas". Además, ha reconocido que es imprescindible "conocer a la perfección tanto el idioma que se traduce como al que se traduce para poder transmitir exactamente la cultura y las tradiciones".