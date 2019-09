Aguirre defiende la aplicación de los protocolos en la crisis de la literiosis y dice que "lo demás son políticas"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha defendido la aplicación de lo protocolos en la crisis de listeriosis en Andalucía, que ha afectado a más de 200 personas y ha provocado tres fallecimientos, toda vez que ha señalado que "lo demás son políticas".

El titular de Salud ha respondido así a preguntas de los periodistas en Antequera (Málaga) después de que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, haya pedido este viernes en un acto en la localidad malagueña de Benaoján apoyo "potente y urgente" al sector cárnico, y haya criticado la gestión de la crisis de la listeria afirmando que "no ha sido la correcta".

De este modo, Aguirre ha recordado que el pasado lunes el Gobierno andaluz se reunió con el sector cárnico, al que "le explicó la toma de decisiones" de Salud respecto a las diferentes empresas como consecuencia de la crisis de la listeriosis, y ha añadido que en el caso de Benaoján fueron "muy cautos" y "hasta que no llegó el informe del centro analítico de Málaga, en el que decía que el lote 18/24 tenía nueve veces más listeria de lo permitido, no actuamos en consecuencia".

"Cuando esto pasa actuamos con los protocolos europeos, es decir, se paraliza la producción de la fábrica, se mira donde se ha distribuido el lote, se pide su restitución para su eliminación y se toman muestras de toda la fábrica para el control de listeria", y, continúa, "si las muestra son negativas, y el lote lo hemos retirado entero, se da la autorización como hemos hecho con la empresa de Patera".

Ha destacado que "hay que actuar en consecuencia y declarar la alerta sanitaria y quitarla cuando se ve que las condiciones higiénico sanitarias son negativas". "Ese es el protocolo y lo demás son políticas", ha asegurado.

Asimismo, el consejero ha señalado que en la reunión del lunes con el sector cárnico se les explicaron los protocolos y "estuvieron de acuerdo que la Consejería asuma mucho de los autocontroles de las empresas", y ha recordado la disposición del Gobierno andaluz en asumir las competencias en Salud Pública que ahora tienen tres ayuntamientos en la comunidad, el de Sevilla, el de Granada y el de Málaga, porque "no puede haber dos cabezas".

"No he entrado en Magrudis todavía, no nos dejan porque depende del Ayuntamiento de Sevilla, y no puedo actuar hasta que el Ayuntamiento no me mande la notificación", ha afirmado Aguirre, que ha insistido en que quieren "recabar estas competencias" y que vuelvan a la Junta.

Por último, Aguirre ha informado de que este año "se han hecho 1.200 analíticas de listeria" y ha subrayado que "jamás han estado tan inspeccionados todos los elementos cárnicos en Andalucía", y eso es una garantía de que la marca Andalucía como productor cárnico es una garantía de éxito", ha concluido.