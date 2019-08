1 de agosto de 2019

Los Beatles y los Rolling Stones llegan a Mijas (Málaga) a través de una exposición de La Térmica

MÁLAGA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación, La Térmica, acerca la exposición 'The Beatles vs. The Rolling Stones' al municipio malagueño de Mijas dentro de su programa de exposiciones itinerantes por la provincia de Málaga.

Las fotografías de Gered Mankowitz y Terry O'Neill, dos figuras claves para narrar las carreras de ambas bandas míticas, se podrán visitar en la sala de exposiciones del Museo Histórico Etnográfico de Mijas, en la plaza de la Libertad, desde hoy jueves y hasta el 1 de septiembre, de lunes a domingo en horario de 10.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Además de las 70 fotografías de O'Neill y Mankowitz y de otras instantáneas del fotógrafo Baron Wolman, la exposición recoge LP'S originales de la época y memorabilia proveniente de los fondos del coleccionista Antonio Jurado.

Destacan las portadas de discos diseñadas por Andy Warhol, gran amigo de The Rolling Stones, y una carta excepcional en la que Brian Jones, el prodigio musical que realmente unió al grupo en 1963, explica cómo dejó de ser el líder de la banda en favor de Mick Jagger, han explicado desde la Diputación a través de un comunicado.

LOS BEATLES Y LOS ROLLING STONES

Al inicio de los años 60, Londres era el centro del mundo de la rebeldía juvenil y la cultura. Del contexto del 'Swinging London' surgieron algunos fotógrafos jóvenes que dejaron constancia de ello, como es el caso de Terry O'Neill y Gered Mankowitz, hoy grandes referentes en el campo de la fotografía social y musical.

O'Neill y Mankowitz se encargaron de inmortalizar el nacimiento de ambas bandas y contribuyeron a forjar su imagen. Sus trabajos captan la naturalidad de los comienzos de ambos grupos antes de convertirse en grandes estrellas y desmonta una rivalidad legendaria pero ficticia que se fraguó para aumentar las ventas y la pasión entre los fans.

Hoy en día, los Beatles y los Rolling Stones siguen siendo las principales referencias en el mundo de la música pop y rock contemporáneo, los que lograron que los estilos musicales revolucionarios de los años 60 sean ya eternos y clásicos.