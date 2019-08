Calvo anuncia que el PSOE se reunirá con el PNV "pronto" para la investidura

449287.1.644.368.20190817133907

MÁLAGA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidente en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado este sábado al PP por "enmascarar sus derrotas" con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha anunciado que el PSOE y el PNV, que se han reunido "en muchas ocasiones" para acordar la investidura de Pedro Sánchez, volverán a hacerlo "pronto".

En declaraciones a los medios de comunicación en la feria de Málaga, Calvo ha expuesto que mientras el Rey no designe nuevo candidato porque, tras la investidura fallida de julio, "no lo hay", su partido va a "asumir más responsabilidad que nadie porque así lo han dicho las urnas" y trabajará por investir al secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez. "Va a haber reuniones con tantos cuantos grupos parlamentarios podamos", ha defendido.

En esta línea, la vicepresidenta ha lamentado que "la política española tiene un problema" y es que "quienes han perdido, no han reflexionado sobre su derrota". Así, ha asegurado que el Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), "es un espejismo particularmente problemático", porque va a montar un Ejecutivo para "hacer oposición al Gobierno de España".

"Los gobierno autonómicos no están para hacer oposición, los gobiernos lo que tienen que hacer cada uno es resolver los problemas con arreglo al bien común y al interés general", ha avisado Calvo, quien lamenta que Ayuso va a hacer "trabajo partidista".

Calvo ha ahondado en que "resulta bastante difícil" de entender que todos los demás partidos "digan que no tienen nada que hacer" en la investidura de un nuevo candidato, y ha emplazado a los que se sientan aludidos a dirigirse a sus votante y decirles "que ellos no van a hacer nada, que su trabajo en la política consiste en no hacer nada". "Y además de no hacer nada, ni siquiera respetan a quien ha ganado las elecciones y tiene la mayor cuota de responsabilidad y de actitud constructiva para tener Gobierno pronto", ha remarcado.

La vicepresidenta ha subrayado que el PSOE tiene un programa de gobierno "mejorado" con los acuerdos que han alcanzado con diversos colectivos con los que se han reunido y que ya venía modificado del inicial con aportaciones de Unidas Podemos.