20 de agosto de 2019

El PP dice que Sánchez gobierna "a golpe de tuit desde Doñana" e insiste en alguna alianza tipo España Suma

MARBELLA (MÁLAGA), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y vicesecretario general de Política Territorial, Antonio García Terol, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, esté gobernando "plácidamente a golpe de tuit desde Doñana" en vez de "poner sobre la mesa un gobierno".

En este sentido, ha incidido en la "gran coalición" que supondría España Suma si no se concreta ya un gobierno y España se ve abocada a unas nuevas elecciones. "Ese ofrecimiento sigue sobre la mesa", ha apostillado.

En Marbella (Málaga), el dirigente 'popular' ha incidido a los periodistas en esa coalición de partidos de centro-derecha, teniendo en cuenta la experiencia de Navarra Suma, "que ha funcionado". "Tendemos la mano al resto de formaciones para poder ir juntos de alguna manera" si ese escenario de nuevas elecciones se concreta, ha incidido.

Todo ello, ha aclarado, "sin exigir la disolución de ninguna marca, sin exigir la desaparición del ideario de ningún partido". Es, ha reiterado, "nada más que una estrategia electoral para que en aquellas circunscripciones donde no ha tenido representación podamos ir juntos para maximizar el numero de diputados y senadores para evitar que si Pedro Sánchez nos lleva a elecciones pueda gobernar la izquierda".

García Terol, junto a la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, ha lamentado que Pedro Sánchez se haya "retirado plácidamente a Doñana y a golpe de tuit hace política desde el Parador Nacional", refiriéndose a que lo hizo "hace dos días con un tuit para resolver la crisis del Open Arms y otro para decir que sigue trabajando intensamente", criticando que no haya consultado al PP "en asuntos de Estado como la política de inmigración ilegal".

Así, ha lamentado esta forma de trabajar de Sánchez "mientras España necesita reformas, necesitaría estar haciendo un nuevo presupuesto, debería poner iniciativas para tener mejores resultados en desempleo porque hemos tenido el peor mes de julio desde 2008 y son muchas las alertas que están saltando y que hablan de la ralentización de la economía".

A juicio del dirigente del PP, la "mayor responsabilidad" de Pedro Sánchez "sería estar dialogando para conseguir un gobierno y parece que no sólo no es culpa suya sino que quiere echarnos la culpa al resto de partidos por no abstenernos".

Así, ha aludido que se haya "impedido que el PP gobierne en Castelldefels o Badalona y se ha entregado a la CUP, a Esquerra y a Podemos" o que se haya permitido "que Bildu tenga una secretaría en la mesa del Parlamento foral de Navarra".

"Nosotros ofrecemos dar estabilidad a través de pactos de Estado y no hemos recibido respuesta", ha enfatizado García Terol, quien ha incidido en que si Pedro Sánchez "desde Doñana decide no formar gobierno con sus socios naturales de Esquerra, PNV y EH Bildu tiene dos posibilidades: permitir que Casado gobierne inmediatamente en España, dando apoyo o abstención al resto de formaciones constitucionalistas que podríamos hacer un gran gobierno en septiembre; o convocar elecciones".