2 de septiembre de 2019

El Ministerio de Agricultura pedirá a la Comisión Europea apoyo a los productos perecederos ante un Brexit sin acuerdo

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha avanzado este lunes que el Gobierno de España pedirá a la Unión Europea apoyo para los productos perecederos --frutas y hortalizas, ha concretado-- en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo.

"Esta misma semana voy a dirigirme al comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, para reclamar en nombre de España el apoyo en el supuesto y en la hipótesis de que se produjera ese Brexit sin acuerdo", ha afirmado ante las preguntas de los periodistas en Málaga, después de mantener una reunión con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Así, pedirá la "atención de la Comisión Europea a los productos perecederos, frutas y hortalizas, y evidentemente el que se establezcan los mecanismos de apoyo financiero correspondientes para conseguir reparar si hubiera situaciones negativas a este respecto".

Planas ha asegurado que el Gobierno esta "preocupado" por la situación de estos productos, pues será necesario "asegurar desde el punto de vista de la exportación la regularidad y la continuidad de la misma, para tener en cuenta las posibles consecuencias negativas que pudiera tener la aplicación de un Brexit sin acuerdo".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones ha recordado que España vende a Reino Unido de manera anual unos 4.200 millones de euros, de los que la cuarta parte provienen de Andalucía, "en sectores tan importantes como son el vino, el aceite de oliva, y las frutas y hortalizas".

Por estos motivos ha indicado que el Gobierno tiene preparado un "plan de contingencia para cubrir todos los aspectos administrativos que tienen que ver con el tráfico aduanero, con aspectos fitosanitarios y otros".

Sin embargo, ha advertido que "no se ha producido jamás la salida de un país de la UE, por tanto nos enfrentamos a una situación inédita con todas las preocupaciones que ello conlleva".

"Tendremos que afrontar situaciones que no se han planteado previamente y de ahí la importancia lógicamente de que tengamos un gobierno que sea capaz de llevar y gestionar ese momento tan importante de este otoño la actividad que es necesaria para defender correctamente los intereses de España", ha subrayado.

Asimismo, ha advertido de que el Brexit "es cada vez más por desgracia una dura certeza", a lo que ha añadido que desde el Gobierno de España es considerado "un error que respetamos", pues se trata de la "decisión soberana de otro país miembro de la Unión Europea".

En relación a la libre circulación de personas y a los residentes en Reino Unido y en España de ambos países ha precisado que cree que "no es una buena noticia". "En particular no creo que fuese una buena noticia que se produjera una salida sin acuerdo el próximo 31 de octubre", ha señalado.

"La UE y el Reino Unido han negociado un acuerdo de divorcio más una declaración política. Están ahí, creo que son un elemento fundamental para producir en su día y caso una salida ordenada", ha apuntado por otro lado.