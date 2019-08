28 de agosto de 2019

La plantilla de Asistencia Sanitaria Málaga retoma la huelga para reivindicar un mejor servicio de ambulancias

MÁLAGA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Asistencia Sanitaria Málaga (ASM), una de las empresas encargadas del servicio de ambulancias en la provincia malagueña, ha retomado este miércoles la huelga para reivindicar mejoras para pacientes y profesionales, después de que la reunión de los representantes sindicales con la Junta de Andalucía del pasado lunes se celebrase sin "ningún tipo de acuerdo ni propuesta firme sobre la mesa".

Por estos motivos, continuarán con la huelga los lunes, miércoles y viernes, en jornadas de 24 horas y con concentraciones en distintos puntos de la provincia y manifestaciones los miércoles por las calles del centro de Málaga, desde calle Córdoba hasta el Hospital Regional Universitario, según ha explicado a los medios de comunicación el delegado sindical de CCOO en ASM, Francisco Aranda, momentos antes de participar en una concentración a las puertas de la delegación territorial de Salud y Familias de la Junta en Málaga.

Aranda ha explicado que la propuesta que el Gobierno andaluz les trasladó el pasado lunes fue "la misma que se hizo en la reunión anterior, que no es una propuesta que solucione nuestros problemas".

"La propuesta que se puso sobre la mesa fue crear una especie de comité que esté controlando el transporte sanitario a nivel andaluz. Nosotros vemos que eso no lleva a nada; llevará a un largo plazo, a corto plazo nuestras reivindicaciones no se ven solucionadas ahí", ha asegurado.

Además, ha resaltado que la actual administración "ya tiene los problemas que hay en el transporte sanitario sobre la mesa, porque cuando formaron parte de la oposición ya lo plantearon al Gobierno andaluz anterior".

Así, ha recordado que cuando el actual Gobierno andaluz se encontraba en la oposición presentó una Proposición No de Ley (PNL) y "además hubo bastantes contactos por parte de la actual administración con nosotros cuando formaba parte de la oposición", ha precisado, por lo que "saben los problemas que tenemos", ha resaltado.

"Es más, son problemas que también afectan a la ciudadanía de hace muchísimo tiempo", ha afirmado, cuestiones que ha ejemplificado con que solo salga un técnico "a hacer los avisos poniendo en peligro a los pacientes y la integridad del trabajador".

Asimismo, ha reivindicado la actualización de su convenio, que "se firmó en 2011 con un articulado antiquísimo que no contempla en absoluto las nuevas leyes", a lo que ha añadido que "ya ha habido sentencias que echaban hacia atrás ese articulado". "Pues nada, nosotros seguimos con nuestra lucha, con nuestra huelga y manifestaciones", ha indicado.

También ha manifestado que no comprenden el papel de la Delegación de Salud y Familias en Málaga. "No lo entendemos, porque es dejar pasar el tiempo, intentar que esto se enquiste y nada, ahora tiene un grave problema y no lo hemos creado nosotros", ha señalado.

"Iniciamos la huelga en agosto para intentar que la población sufra lo menos posible. Es más, tuvimos un impás de diez días en el cual no hicimos ningún tipo de manifestaciones ni de huelgas. En esos diez días la Administración en absoluto nos pidió reunirse con nosotros", ha detallado.

En este sentido, ha advertido que las consecuencias de la huelga se van a notar "muchísimo" a partir de septiembre, ya que abren las consultas y las rehabilitaciones. Por lo tanto, se pueden ampliar los pacientes en unos 3.000 o 4.000 más que en agosto y la repercusión de la huelga va a ser mucho mayor", ha avanzado.

"Repercusión que parece que al delegado de Salud, Carlos Bautista, no le importa mucho, porque está diciendo que la huelga no está repercutiendo en los pacientes para nada", ha subrayado. "¿Él qué quiere, que la huelga recaiga sobre los pacientes? Nosotros no lo vemos eso lógico, que nadie tenga que sufrir el mal uso del transporte sanitario en Andalucía", ha continuado.

Asimismo, ha recordado que el delegado les pidió que aplazaran la huelga al 4 de septiembre porque se "había constituido un Sercla en Sevilla y entonces nosotros dijimos de que ya habíamos dado el plazo de diez días y en esos diez días no se ha hecho absolutamente nada".

Por estos motivos considera que "la siguiente propuesta será alargarlo hasta el día 15 de septiembre, no lleva a ningún lado, y la reunión que haya el día 4 de septiembre pues nosotros siempre vamos con expectativas de arreglar el conflicto, lo que nos presenten luego encima de la mesa ya se verá".

También ha señalado que a nivel provincial no se ha producido "ningún encuentro" con el delegado, quien los emplazó a reunirse a nivel autonómico.

Por otro lado, ha apuntado que ampliar los servicios mínimos les parecería "una barbaridad porque sino no hacemos huelga", ya que los pacientes solo se ven afectados en consultas o rehabilitaciones, que están trabajando al 50 por ciento.

"Seguiremos hasta conseguir nuestros propósitos, que no son nada descabellados, son lógicos: primero para que la calidad asistencial del paciente sea la más acertada y luego para que los trabajadores trabajen con unas ciertas garantías asistenciales", ha finalizado.