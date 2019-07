24 de julio de 2019

Plusvalía, lucha contra cambio climático e impulso a movilidad metropolitana, a debate en el pleno de Málaga

MÁLAGA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eliminación de plusvalía y la compensación a los ayuntamientos, demandas vecinales, la creación de una 'Málaga central' libre de emisiones, medidas municipales que luchen contra el cambio climático y el impulso al nuevo modelo de movilidad metropolitana en la ciudad de Málaga son algunos de los temas que se debatirán en el pleno de julio del Ayuntamiento de la capital, el primero ordinario que se celebra tras las elecciones municipales.

Así, el PP ha propuesto dos mociones urgentes relativas una de ellas a la plusvalía y, en concreto, instando al nuevo Gobierno central, una vez se constituya, a que priorice y apruebe "a la mayor brevedad posible" de forma consensuada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una reforma que conlleve la eliminación en su totalidad de la plusvalía y la articulación de una compensación en favor de cada uno de los ayuntamientos, que les permita mantener el nivel de prestación de los servicios públicos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado la gestión que ya hace el Consistorio en esa materia y ha detallado que con la iniciativa se quieren "anticipar" a los hechos y que "el Gobierno no se olvide del tema", considerando "esencial" que si se suprime el impuesto haya una compensación a los consistorios.

Por otro lado, también De la Torre ha informado de la otra moción urgente 'popular' con la piden que el Ayuntamiento se comprometa a realizar los estudios de demanda de transporte público metropolitano, geotécnicos en los terrenos menos estudiados, de viabilidad y cuantos sean necesarios para continuar avanzando en el nuevo modelo de movilidad metropolitana de la ciudad en el que se está trabajando.

También proponen que se dé publicidad a los mismos para mantener informadas a administraciones y ciudadanía y a prever la financiación municipal posible en los próximos ejercicios para este proyecto, teniendo en cuenta que se requerirá la colaboración de otras administraciones y de la iniciativa privada para poder llevarlo a cabo.

Asimismo, la iniciativa insta a la Junta y el Gobierno a apoyar el nuevo modelo de movilidad metropolitana en cuyo diseño se está trabajando y a comprometerse a buscar fórmulas de financiación por parte de ambas administraciones incluyendo la captación de fondos europeos, en paralelo a la labor de búsqueda de financiación procedente de la iniciativa privada.

"Queremos que sea un proyecto de ciudad muy conocido por todos y compatible con todas las atenciones que requiere la ciudad", ha defendido De la Torre.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos lleva como moción urgente para que Málaga muestre su apoyo y colaboración institucional a la candidatura de Andalucía para convertirse en Región Europea del Deporte 2021.

La portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Noelia Losada, ha explicado que el respaldo supondría la continuación a la capitalidad europea del deporte de Málaga en 2020. De igual modo, ha asegurado que dos años consecutivos de hitos deportivos "podrían significar un renacimiento de nuestro deporte, sería cerrar el círculo de un sueño por el que venimos apostando desde Ciudadanos".

"No se trata de colgar títulos vacíos en la pared, se trata de cambiar hábitos de vida", ha incidido la portavoz municipal de Ciudadanos.

LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO

Por su parte, el grupo municipal del PSOE han presentado una moción urgente para adoptar medidas municipales que luchen contra el cambio climático y sean beneficiosas para el medio ambiente, incluyendo actuaciones en los terrenos de Repsol, Arraijanal y el Guadalmedina.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha explicado que, entre otros, piden crean "una 'Málaga Central' libre de emisiones para garantizar la transición ecológica".

También entre otras medidas la moción socialista plantea implantar en este mandato una red de aparcamientos disuasorios para reducir el número de coches que entren a la ciudad; mostrar el apoyo al Gobierno para que siga desarrollando medidas de transición ecológica como plan con el horizonte 2030 o que el Consistorio se comprometa a modernizar y mejorar la red de cargadores eléctricos.

Para Pérez, la temática de la moción "nos parece de importancia capital, estando en una emergencia climática, que se encuentra en el eje del debate político como hemos visto en la investidura".

Asimismo, ha defendido que "para reducir el efecto de los gases contaminantes en la ciudad y mejorar la calidad del aire tienen que adoptarse medidas", advirtiendo de que "la política de este Ayuntamiento no puede ser una política de pines y escaparates, un pin en la solapa no garantiza nada si no se llevan a cabo políticas para garantizarlos objetivos del desarrollo sostenible".

"Esperemos que PP y Cs, que en Madrid han tumbado el proyecto de 'Madrid Central', recapaciten y sean valientes para avanzar en un modelo que acabe con los vehículos contaminantes, es una decisión responsable que precisa de altura de miras", ha concluido.

DEMANDAS VECINALES

Por su parte, el grupo municipal de Adelante Málaga, confluencia de IU y Podemos, pedirá en pleno que el Ayuntamiento realice "con la máxima celeridad y con la coordinación de las distintas áreas con los vecinos", un plan de rehabilitación y mejora de la barriada de Nuevo San Andrés- Segunda fase que contemple inversiones y medidas que atiendan a los principales problemas que tiene la zona.

De igual modo, piden que se cree una comisión de seguimiento de dicho plan de mejora en la que estarán representados miembros de la Junta de distrito, vecinos y técnicos.

El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorilla, ha incidido en que "la gran asignatura pendiente del PP con Málaga son los barrios" y ha criticado que la ciudad "ha crecido y mejorado pero de forma desigual". "Creemos que lamentablemente siguen existiendo vecinos de segunda y de tercera categoría".

Ha recordado, de igual modo, que hace años ya se aprobó una iniciativa demandando mejoras para la barriada, lamentando que "volvemos a traer las deficiencias y carencias que demandan los vecinos", que son unos 1.500. En iguales términos se ha referido la concejala de Adelante, Paqui Macías, que ha defendido que "queremos a Málaga con derechos para todos no una Málaga para unos pocos".

Al respecto, Juan Antonio Enamorado, vecino de San Andrés- Segunda Fase ha enumerado los "problemas" de la barriada como la falta de limpieza, las deficiencias en los parques infantiles o las ratas, además de la falta de cuidado en las zonas verdes. "Es lamentable, es un barrio olvidado", ha criticado.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, también en el Pleno se aprobará una moción institucional, tras propuesta de Ciudadanos, para que el nuevo pabellón de balonmano del Puerto de la Torre lleve el nombre de Diego Carrasco, entrenador del Rincón Fertilidad y seleccionador nacional absoluto de balonmano playa recientemente fallecido.

De igual modo, el grupo de Ciudadanos lleva otra moción sobre el impulso del parque metropolitano previsto en Arraijanal. Al respecto, Losada, que ha valorado que el presupuesto de la Junta prevea una partida de 2,8 millones de euros para el proyecto, ha incidido en que se podrá "recuperar para los ciudadanos un gran espacio verde y dar un paso cualitativo a la Málaga verde que soñamos desde Ciudadanos".

Asimismo, la formación naranja, en otra iniciativa, insta a la Junta a licitar a la mayor brevedad los trabajos que permitirán poner en valor las piletas del entorno del Teatro Romano, una actuación que sería, "un broche de oro a este entorno mágico, al que recientemente sumamos la pasarela-mirador peatonal junto a la Alcazaba", según Losada. Por último, ha precisado que la actuación podría acometerse en seis meses y con una inversión de unos 130.000 euros.