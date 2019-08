La Policía Nacional alerta de robos con fuerza en viviendas en Málaga con marcas previas para saber si están habitadas

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha advertido dede robos con fuerza en viviendas de Málaga con el 'método de la siembra', para lo cual los ladrones utilizan marcas en las puertas, hilos invisibles entre la puerta y el marco, etcétera, todo ello para saber, previamente, si los inmuebles están o no habitados.

El verano es la época preferida por los ladrones para desarrollar su actividad delictiva en viviendas y lugares de descanso. Al igual que en el resto de la geografía española, y especialmente en la costa malagueña, se ha detectado la presencia de grupos especializados en este tipo de delitos, provenientes del este de Europa, muy organizados y con gran actividad.

Por ello, desde la comisaría provincial de Málaga, con el objetivo de reducir los riesgos de sufrir robos en domicilios, se han facilitado consejos para dar a conocer cómo operan estos delincuentes y para cuyo descubrimiento y detención es fundamental la colaboración ciudadana.

Estos grupos especializados en asaltar viviendas suelen hacer un estudio previo del lugar y seleccionar sus objetivos. Durante estas vigilancias, los ladrones marcan las casas que posteriormente van a robar.

Así, unas veces colocan un trocito de papel o plástico entre el marco y la puerta de la vivienda, otras introducen alguna sustancia o material directamente en el bombín de la cerradura y en otras, incluso colocan hilos invisibles --hilitos finos de pegamento-- entre el marco y la puerta.

"Son marcas que actúan como testigos para saber si la puerta se abre o cierra y, por ende, si la vivienda está ocupada. son prácticamente invisibles y les sirven para detectar si hay habitantes o no", han indicado desde la Policía Nacional. Esta operación la repiten en diversas viviendas del mismo inmueble y en varios edificios. Pasados unos días vuelven para comprobar si los testigos continúan en el lugar en donde los colocaron.

Una vez superada la fase primera de vigilancia, para acceder a la vivienda, los métodos más utilizados por estos delincuentes son: la técnica 'bumping' y del resbalón. El primer caso consiste en introducir una llave en la cerradura y, una vez dentro, golpearle ligeramente hasta hacer saltar los pistones del cilindro, liberando así el giro de la llave y abriéndose la cerradura.

En este sentido, los delincuentes que realizan esta técnica se suelen distribuir en grupos de dos o tres mujeres, generalmente jóvenes bien vestidas, que se hacen pasar por turistas. Por ello, han advertido de que cuando se detecte un grupo de estas características deambulando por las escaleras o portal del edificio, llame a la Policía.

En el caso del método del resbalón, que es más fácil y rápido, se introduce una lámina de plástico duro, como un trocito de radiografía o una tarjeta, entre el marco y la puerta hasta abrirla. Esto sólo es válido si la puerta está echada solo con el resbalón, por lo que es conveniente siempre echar la puerta con doble vuelta de llave.

CONSEJOS

Por todo ello, desde la Policía Nacional han incidido en extremar la vigilancia . Así, si va a estar días fuera, cierre puertas y ventanas y siempre con llave, además de intentar que, durante la ausencia, se aparente que la casa está habitada, recomendando que no se desconecte totalmente el suministro eléctrico y que un timbre desconectado es un signo de que no hay nadie. Incluso, apuntan a que se adquiera un temporizador automático de apagado y encendido de manera que, a una hora determinada, se enciendan lámparas o el televisor, etcétera.

No cerrar del todo las persianas, pedir a un vecino de confianza que recoja el correo y que tenga su número ante cualquier emergencia, iluminar su vivienda si habita fuera del casco urbano o en una casa unifamiliar, guardar los objetos de valor, inventariar con los números de serie los aparatos electrónicos y fotografiarlos, no abrir la puerta a desconocidos, no quedar con desconocidos por teléfono e Internet y aceptar sólo servicios que haya contratado previamente, exigiendo la acreditación de los técnicos son otras de las medidas recomendadas por los agentes de Policía Nacional.

También inciden que se evite comentar sus planes de vacaciones a desconocidos o en sitios públicos y asegurarse de que sus hijos tampoco informen de su ausencia ni aporten datos del domicilio ni personales. En caso de que a su vuelta se encuentre la puerta de su vivienda, la ventana abierta o rota, desde la Policía Nacional piden que no se toque nada ni se entre, avisando al 091.