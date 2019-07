27 de julio de 2019

Aguilera (Podemos) insiste en acuerdo de investidura para "no cargar la mochila de Sánchez, muy pendiente de la derecha"

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos, Ángela Aguilera, ha insistido en que la mejor fórmula para que la legislatura pueda echar a andar en el Gobierno de la Nación sería que Unidas Podemos cierre un acuerdo de investidura con el PSOE y no un gobierno de coalición para así "no cargar con la mochila de un candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, que está muy pendiente de la derecha y del Ibex 35".

En declaraciones a Europa Press, Aguilera ha explicado que tras la investidura fallida del presidente en funciones, desde Andalucía siguen siendo más proclives a un acuerdo puntual de investidura "que haga posible poner en funcionamiento políticas de progreso como derogar la reforma laboral o la ley mordaza y hablar de Andalucía, que es la gran ausente en este debate político".

Defienden así el acuerdo programático como la alternativa "más eficaz y eficiente" para que se forme gobierno porque "no inmiscuye a nuestra fuerza política en decisiones que se tomen y que no sean de nuestro agrado" y, además, cuando Sánchez "permanentemente mira con el rabillo del ojo a Cs y al PP, habla de socios preferentes pero se inventa un nuevo término como el gobierno de cooperación o veta al máximo responsable político de Unidas Podemos".

Tras considerar que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no se ha visto debilitado en las negociaciones de la investidura, la dirigente andaluza del partido morado ha hecho hincapié en que "la responsabilidad máxima de esta situación es de Sánchez" porque al socialista "el traje de hombre de Estado le queda grande".

Cree que Iglesias ha hecho "gestos importantes" en este proceso pero el problema radica, a su juicio, en que "parece que Sánchez no tiene ningún interés por acordar con Unidas Podemos, le tiemblan las piernas y mendiga migas a la derecha mientras humilla a los votantes de Unidas Podemos" y esa ambigüedad "es lo que ha llevado al desastre a estas negociaciones".

Así las cosas, la presidenta parlamentaria de Adelante ha censurado que el candidato "ha faltado el respeto a los votantes de Unidas Podemos al decir que es una fuerza no cualificada para hacer política de Estado", a la par que ha rechazado que en este proceso no haya puesto propuestas políticas encima de la mesa y sí "sillones".

No obstante, Aguilera ha confiado en que el acuerdo entre ambas fuerzas sea posible en septiembre, toda vez que ha avisado de que de no ser así "la alternativa sería un gobierno tripartito de derechas y eso sería inadmisible desde cualquier punto de vista".

SIN TRANSPARENCIA EN LAS NEGOCIACIONES

Sobre las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, la dirigente andaluza ha lamentado que han estado marcadas por falta de transparencia ya que "lo que hemos conocido ha sido por los medios de comunicación", al tiempo que ha tildado de "barriobajera" la actitud de dirigentes del Gobierno en funciones como la vicepresidenta, Carmen Calvo, por "cambiar una palabra por otra, propuesta por exigencia, intentando perjudicar a su posible socio".

"Las negociaciones no se han llevado ni con transparencia ni con la lealtad suficiente, creo que estaban abocadas al fracaso", ha abundado Aguilera, que ha insistido en que el principal responsable de todo esto es Pedro Sánchez.

Con todo, ha recordado que Sánchez llegó a la Moncloa gracias a la moción de censura que impulsó Unidas Podemos aunque lamenta que "ha perdido un tiempo precioso para hacer otro tipo de política", así como ha advertido de que "es fundamental" que no se repitan las elecciones. "La política se tiene que hacer porque puede determinar que no gobierne la derecha, no sería de buen gusto un gobierno tripartito como el que tenemos en Andalucía, que profundiza en la falta de libertades o que es una agresión permanente contra las mujeres o la inmigración", añade.

"Queremos un gobierno de progreso pero para que lo haya es fundamental que Sánchez deje de faltar el respeto a los votantes de Unidas Podemos y que determine políticas más allá de los sillones", ha recalcado Aguilera, que confía en que se cierre un acuerdo en septiembre porque, además, "el país no puede seguir esperando". "Es probable que no sea el acuerdo que Adelante hubiera querido pero desde luego sí queremos frenar a la derecha y darle una opción de políticas de progreso a este país es fundamental", ha sostenido.

ANDALUCÍA EN EL DEBATE ESTATAL

Cuando el Gobierno eche a andar, Aguilera ha asegurado que desde Andalucía seguirán reclamando tener un subgrupo andaluz en el grupo de Unidas Podemos en el Congreso porque esta comunidad "tiene que tener su espacio a nivel interno y a nivel externo". Como ejemplo, ha explicado que mientras se celebraba el debate de investidura de Sánchez, "Compromís supeditaba su posición a un nuevo sistema de financiación y nosotros queremos tener ese protagonismo en Andalucía".

"No podemos dejar pasar este tren", ha apuntado para explicar que Andalucía tiene que tener un papel protagonista en el debate del modelo territorial y en la reclamación del nuevo sistema de financiación autonómica que sea "justo" para blindar y reforzar los servicios públicos.

Adelante reivindica el protagonismo de Andalucía en esta nueva etapa política, "no podemos quedarnos atrás porque Andalucía no pude esperar más, ha estado sometida 37 años a un régimen del PSOE-A, que la ancló en el furgón de cola de Europa, y hoy tenemos un Gobierno del PP-A que profundiza en esas políticas".