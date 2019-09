La Junta anuncia un Plan de Control de Listeria de dos años en empresas andaluzas

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un Plan de Control de Listeria monocytogenes en Andalucía centrado en las empresas ante el brote ocurrido desde finales de julio en Andalucía. Este plan estará vigente durante un periodo de dos años y contará con una primera fase de acción de tres meses.

Así lo ha puesto de manifiesto ante el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha comparecido para informar sobre políticas de salud pública durante 2019 y donde ha defendido "la magnífica" gestión que la Junta de Andalucía ante el brote de listeria en Andalucía por la carne mechada 'La Mechá' de la empresa Magrudis.

"Somos de tajo y trinchera. La hemos abordado de manera excepcional y hemos sido totalmente transparentes desde el principio", ha asegurado el consejero, que ha recordado que se trata de la segunda alerta por listeria más grande del mundo, siendo la primera en Sudáfrica, tardando dos años en descubrir el foco de infección.

Como ha expuesto el consejero de Salud y Familias, este plan se centrará en la caracterización del peligro de listeria de todos los establecimientos que fabrican o envasan productos listos para el consumo en Andalucía y que son competencia de esta administración. "El resto de actuaciones se circunscribirá a una selección de empresas que presenten mayor riesgo", según ha precisado.

Para ello, la Consejería visitará las factorías una por una y verificará que sus sistemas de autocontrol incluyen las medidas adecuadas para el control de la listeria y que estas son efectivas.

"Con estas actuaciones se pretende evaluar e impulsar la efectividad de los controles adoptados en las empresas, verificar su cumplimiento e incrementar la eficacia de los controles oficiales con el establecimiento de controles homogéneos", ha apostillado Aguirre.

Según el calendario fijado por la Consejería, se espera que a final de año estará ya realizada la caracterización de las empresas respecto al peligro de listeria tras la pertinente comprobación de que los alimentos listos para el consumo que se fabriquen o envasen en cada una de ellas favorecen o no el desarrollo de esta bacteria.

Junto a estas actuaciones, Aguirre ha añadido que en las empresas de mayor riesgo que hayan sido seleccionadas se realizará una Inspección Basada en el Riesgo (IBR) extraordinaria, haciendo especial hincapié en el análisis de los informes de inspección y de supervisión de los últimos tres años y la continuidad en deficiencias relativas a higiene, manipulación y control del frío". Todas las muestras tomadas mediante este plan se grabarán en la aplicación Albega en el Plan de control de peligros microbiológicos en el Programa de control de listeria monocytogenes en productos alimenticios.

LA ACTIVIDAD INSPECTORA

Por otro lado, Jesús Aguirre ha pormenorizado la actividad inspectora que se ha llevado a cabo desde que se decretara el brote en Andalucía. En este sentido, el consejero ha señalado que "a fecha 11 de septiembre se han implementado en toda Andalucía 31 planes de inspección gracias a los cuales se han tomado un total de 5.701 muestras por parte de los inspectores oficiales de la Junta de Andalucía".

Respecto a las muestras de listeria, los inspectores de la Junta, en los años 2018 y 2019, a 1 de agosto, han tomado un total de 1.236 muestras, procedentes entre otros de productos cárnicos, quesos, platos preparados o pescados.

Aguirre ha señalado que "estos datos ponen en valor la amplia y permanente actuación inspectora de la Junta de Andalucía que vela de forma ordinaria para garantizar la seguridad alimentaria de los andaluces". A lo que ha añadido que "desde el Ejecutivo regional hemos

actuado de una forma proactiva actualizando protocolos que no estaban preparados para abordar una alerta de estas características". De este modo, la Junta de Andalucía aprobó incluir la prueba de la listeria ante cualquier toxinfección alimentaria que se detectara.

El titular de Salud y Familias también ha especificado la constitución de un grupo asesor encargado de la revisión de todos los protocolos ante posibles alertas y crisis alimentarias y que cuenta con la participación de numerosos expertos en Seguridad Alimentaria.

De igual manera, se ha formalizado la creación de otro grupo de trabajo con los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada "con el objetivo de unificar criterios en materia de actividad inspectora y en la posterior recopilación y almacenaje de información".

Además de estas líneas de trabajo, Aguirre ha recordado la puesta en marcha por parte del Ejecutivo andaluz de una decena de medidas para apoyar al sector cárnico. Medidas que se pondrán en marcha una vez que finalice la alerta sanitaria.

QUERELLA CONTRA MAGRUDIS

Por último, el consejero ha hecho referencia a la presentación de una querella contra la empresa Magrudis por parte de la Junta de Andalucía y ha expuesto que "desde el Ejecutivo andaluz hemos mantenido una permanente e inmediata colaboración con la Administración de Justicia".

"En un primer lugar con dos denuncias ante la Fiscalía, tras detectar presuntos indicios de delito por parte de Magrudis y de Comercial Martínez León", ha detallado.

El titular de Salud y Familias ha manifestado que están "prestando toda su ayuda tanto al Juzgado encargado de la investigación como a la Guardia Civil para que algo así no vuelva a suceder", y ha añadido que "la actuación de la empresa ha sido de una grave irresponsabilidad y debe asumir las consecuencias".

PSOE-A: "EN ENTREDICHO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha reprochado que Aguirre se ha pasado toda la crisis "confundiendo deliberadamente" a los andaluces y ha destacado que su gestión "no habrá sido tan ejemplar" cuando "han empezado a incentivar algunos ceses", al tiempo que ha advertido de que ha quedado "entredicho" la seguridad alimentaria.

"Llegó a defender a la empresa", ha afeado Ruiz, que ha vuelto a pedir la dimisión del consejero como "responsable de modificar la estructura que ha propiciado la aparición de este brote". "Esto pasa por poner un grupo de amigos al frente de uno de los proyectos más importantes como es la salud pública", ha hecho hincapié.

Esto va a hacer que "muchas personas" desconfíen del sistema público sanitario y se orienten hacia la sanidad privado, junto a una "saturación de las Urgencias", a juicio del diputado del PSOE-A.

Por otra parte, ha defendido "la herencia recibida" en cuanto a salud pública en Andalucía, pero ha criticado que "lo primero que hizo Aguirre" fue cambiar el peso de este ámbito en el nuevo gobierno de Andalucía y "comenzó a perder peso" la salud pública. "Lo poco que han cambiado ha perjudicado notablemente la salud pública en Andalucía", ha asegurado.

Tras reprochar que el consejero no haya hecho mención sobre el papel en este sector de la administración local, ni de la participación en salud, ha indicado que la política que han llevado acabo sobre los protocolos es "cuestionable". "Deben ir avalados y publicarse. Deben ir firmados por la institución correspondiente y no en un email con texto coloquial y firmado por personas que no están en el centro de la cadena de toma de decisiones", ha apuntado.