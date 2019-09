22 de septiembre de 2019

Ayuntamiento elimina puntos de vertido incontrolado en el Camino de las Cruces y el Parque empresarial Nuevo Jaén

JAÉN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la concesionaria de limpieza viaria, ha acometido la retirada de decenas de puntos de vertido incontrolado de residuos de construcción en el parque empresarial Nuevo Jaén y en el camino de las Cruces de la capital.

El concejal de Servicios Públicos y Contratación, Francisco Lechuga, ha señalado que estas zonas son dos puntos negros recurrentes de acumulación de residuos de construcción y demolición y enseres. En este sentido, durante varias jornadas los operarios se han encargado de limpiar y eliminar convenientemente los residuos.

"La retirada por parte del Ayuntamiento no sirve de nada si no hay una concienciación ciudadana de que un camino, una acera, un solar o una cuneta no son lugares donde depositar estos restos. Quienes realizan pequeñas reformas en sus casas disponen de lugares en los que retirar estos materiales fuera de uso y la empresa que hace las obras sabe perfectamente cuáles son los protocolos de retirada", ha explicado.

"Si todos cumplimos esta imagen de vertederos incontrolados en nuestra ciudad cada vez será menos frecuente", ha indicado recordando además la importancia de que el Ayuntamiento redoble los esfuerzos para la vigilancia y sanción de estos comportamientos.

Por su parte, el Consistorio ultima la adaptación de las ordenanzas municipales para que incluyan una regulación de la retirada de estos residuos. En concreto que las empresas que soliciten licencia tanto para trabajos domiciliarios como de obra mayor depositen una fianza que se les devolverá cuando acrediten que los residuos derivados de los trabajos realizados se han tratado adecuadamente en una planta privada o pública que tenga este fin y que lo hacen de forma controlada sin afección al medio ambiente.

Por tanto, sería una medida que no tendría coste ni para empresas ni para particulares. En Jaén está disponible en la carretera de Fuerte del Rey la Planta de Tratamiento de Residuos de la Construcción y la Demolición de la Diputación Provincial, a apenas cuatro kilómetros del casco urbano.