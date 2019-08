13 de agosto de 2019

El Centro de Estudios Históricos pide al Parlamento una norma para impedir "atropellos" como el tuit sobre Blas Infante

SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Históricos de Andalucía ha pedido a la presidenta del Parlamento autonómico, Marta Bosquet (Cs), que aborde en su próxima reunión la "falta de respeto" que supone el tuit publicado el sábado por la cuenta oficial de Twitter de la Cámara en el que se describía como 'fallecimiento por fusilamiento' el asesinato de Blas Infante y que se apruebe una norma para impedir que "atropellos de este tipo" puedan volver a repetirse.

En una carta dirigida a Bosquet con fecha de este domingo, el presidente del centro de estudios históricos, Rafael Sanmartín Ledesma, también exige una petición de disculpas de quien o quienes hayan sido responsables de este "ataque a la dignidad de Andalucía", ya que "atañe a todos los andaluce o, cuando menos, a la inmensa mayoría que consideramos el respeto a los demás como algo irrenunciable".

Ledesma razona que un fusilamiento es un acto militar que conlleva un rito, una fórmula y una condición, que haya un juicio previo, aunque sea sumarísimo. Así pues, si no se dan esas circunstancias, y, menos aún, si es ejecutado por personas no militares, "no se puede calificar de fusilamiento, ni en términos legales, ni idiomáticos, ni jurídicos".

También reflexiona en las reacciones producidas tras la publicación del tuit al decir que "la jocosidad con que algunas personas se han tomado la descripción es lógica, propia de un carácter irónico como el andaluz, pero no resuelve el problema, el insulto infligido al hombre detenido en su casa el día 2 de agosto de 1936 y asesinado la madrugada del día 11 del mismo mes y año".

Así pues, por el respeto merecido por todo ser humano y "en particular por el que merece una persona muerta en estas circunstancias", considera que "no se debe frivolizar de forma tan ligera con la vida, obra y muerte de ninguna persona" al utilizar un "calificativo amable y suave" en dicho tuit.

En esta línea, afirma que se podrá estar de acuerdo o no con el significado de Blas Infante, lo que supone su ideología y su obra de liberación material y cultural del pueblo andaluz, pero sentencia que "es de todo punto inadmisible que una o unas personas puestas en el Parlamento andaluz por el voto de algunos andaluces den semejante muestra de intolerancia y falta de respeto".