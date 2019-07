24 de julio de 2019

La demanda de viviendas en Andalucía se incrementa un 20% en el último año, según un informe de Fotocasa

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La demanda para la compra de viviendas en Andalucía se ha incrementado en 20% en este año, según un informe de Fotocasa titulado 'Radiografía del mercado de la vivienda en 2018-2019', que también ha apuntado que la demanda de alquiler se ha incrementado un 21%.

El incremento de la demanda de vivienda ha sido el principal responsable del aumento de la participación en el mercado del alquiler en el último año. Según ha detallado el estudio, "la demanda de alquiler en el último año se ha incrementado un 56%, al pasar del nueve por ciento al 14%, y en el caso de la compra se incrementa un 33%, ya que el porcentaje ha subido de un nueve por ciento en 2018 a un doce por ciento en 2019".

La directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, ha explicado que "el interés por la compra o alquiler de una vivienda por parte de los andaluces ha aumentado en el último año, especialmente en el mercado del arrendamiento, donde el porcentaje de los que alquilan o intentan alquilar (17%) es superior a la media del país (14%)".

También ha detallado que "en ambos mercados se aprecia que son pocos los que finalmente logran cerrar la operación, ya sea de venta o alquiler, un hecho que está íntimamente ligado con la evolución del precio de la vivienda, que está creciendo a un ritmo muy superior al poder adquisitivo de los españoles".

El porcentaje ha sido mayor en las personas que han estado intentando comprar o alquilar, pero todavía no lo han conseguido, que los que realmente han acabado adquiriendo o alquilando una vivienda en el último año. El porcentaje de los que efectivamente han comprado o alquilado ha sido muy similar al que había en 2018 según este informe

En Andalucía, del doce por ciento que han demandado vivienda para comprar, solo un cuatro por ciento lo han conseguido frente al nueve por ciento que sigue buscando.

LA DEMANDA DE ALQUILER SUBE UN 21%

El alquiler ha recuperado terreno respecto a 2018. Así, del 17% de los andaluces que han demandado vivienda para alquilar, un ocho por ciento lo han conseguido y un tres por ciento ha encontrado vivienda para compartir. Otro ocho por ciento sigue buscando vivienda para alquilar y un dos por ciento busca para compartir.

Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de oferta de la vivienda en venta ha subido en Andalucía en 2018 un 3,5%, frente al 7,8% de la media nacional, y en el caso del alquiler ha cerrado el año 2018 con una subida del 2,5%, frente al 1,8% que se ha registrado en la media nacional.

Así, el precio del alquiler ha crecido de forma más leve que el de la compra, aunque en Andalucía el precio de compra no ha cerrado el año 2018 con una subida tan abultada como sí que ha pasado con la media nacional, según el informe de Fotocasa.

"El precio de la vivienda en oferta en alquiler ha subido con fuerza en los últimos años, pero ya empezamos a detectar una tendencia a la estabilización en buena parte del país, incluida Andalucía. En el mercado de la venta de vivienda de segunda mano, los precios en esta región también crecen pero a un ritmo muy inferior que la media del país", ha añadido Beatriz Toribio.

LOS JÓVENES EN EL MERCADO DE LA COMPRA Y ALQUILER DE VIVIENDAS

Por otro lado, los jóvenes han sido los más activos en el mercado y este dinamismo se ha observado en el mercado inmobiliario en el último año que ha venido de la mano de la actividad de los más jóvenes. Así, el segmento de edad menores de 35 años ha sido el que más ha aumentado la participación en el mercado de la vivienda respecto a 2018.

En el tramo de 18 a 24 años la participación se ha incrementado un 33% y en el tramo de 25 a 34 años lo ha hecho en un 43% en el último año. El resto de los segmentos de edad también han mejorado su participación en el mercado inmobiliario.

Los jóvenes han buscado tanto en el mercado de la compra como en el mercado del alquiler, aunque en el último año ha aumentado el interés por la compra de vivienda: entre los jóvenes de 18 a 24 años se ha incrementado el interés por la compra del cuatro por ciento al diez por ciento en 2019. En el caso del segmento entre 25 a 34 años el interés por la compra ha incrementado del 16% en 2018 al 20% en 2019. No obstante, son pocos los que han conseguido comprar vivienda, según Fotocasa.

Este sector de la población ha optado por el alquiler ante la imposibilidad de comprar vivienda. Así, la participación de los jóvenes en el mercado del alquiler ha aumentado de forma considerable en el último año. De hecho, en el segmento de 18 a 24 años se ha incrementado la participación en el mercado del alquiler del 15% al 26% en 2019 y en el caso del segmento entre 25 a 34 años ha crecido del 19% al 30% en el último año. Además, ha aumentado considerablemente los jóvenes que han logrado alquilar vivienda en 2019 entre los segmentos de edad más joven.

Según este informe, un 18% de los andaluces que no han participado en el mercado de la vivienda se han planteado la compra de aquí a cinco años mientras que en 2018 era un 20%.

El principal motivo para no comprar vivienda en estos momentos ha sido porque su situación económica y/o laboral no se lo ha permitido (41%), porque no han contado con suficiente dinero ahorrado (30%), porque han contado con otras prioridades o gastos (27%) o porque para un 19% ya son propietarios y ahora mismo no tienen prisa.

Respecto al perfil del potencial comprador, el 53% han sido mujeres con una edad media de 40 años y un 32% vive con su pareja e hijos. Además, el 19% de estos potenciales compradores se encuentran en Andalucía.