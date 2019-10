El Gobierno traslada a la Junta que no prevé este año financiación "extraordinaria" para atender a 'menas'

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha trasladado a la Junta de Andalucía que "no está prevista" este año conceder una financiación "de carácter extraordinario" en forma de subvenciones a comunidades autónomas por la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA), al entender que la situación en 2019 "no presenta la excepcionalidad que revistió el año pasado", cuando la llegada de estos menores se incrementó en un "115%" en determinadas comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Así lo traslada el Ministerio en una carta, consultada por Europa Press y de la que informa este jueves el diario 'ABC', remitida a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que desde el pasado mes de junio había reclamado en dos ocasiones por carta al Gobierno central la convocatoria de la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia, con el objetivo, entre otros asuntos, de abordar la situación de los 'menas' que llegan a las costas andaluzas.

El pasado 9 de septiembre, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, explicó que la directora general de Infancia y Conciliación de la Junta, Antonia Rubio, había enviado el día 3 de dicho mes una carta a la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio reiterando la necesidad, a su juicio, de celebrar dicha Comisión, después de "no recibir ningún tipo de respuesta" a otra misiva en el mismo sentido remitida el 3 de junio.

La consejera apuntó entonces que en la carta del 9 de septiembre se recordaba desde la Junta que "el próximo 30 de noviembre finaliza el plazo de las subvenciones que se otorgan a las comunidades autónomas para la atención a 'menas' y es necesario conocer las previsiones del Gobierno central para contribuir a la financiación de los recursos actualmente en funcionamiento más allá de la fecha señalada".

Además, la Consejería anunció que desde Andalucía se iba a "solicitar apoyo económico para incrementar los recursos de mayoría de edad con el fin de favorecer la integración social y laboral de los jóvenes extutelados".

RESPUESTA DEL GOBIERNO

En su respuesta a Igualdad, el Gobierno dice ser "consciente de las dificultades que atraviesan determinadas comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla ante el importante aumento en las llegadas de los menores extranjeros no acompañados, así como de la obligación de proporcionarles una atención adecuada".

En este sentido, según continúa la misiva, "se han sentado las bases para facilitar un marco de interactuación y coordinación de todas las instituciones y administraciones vinculadas en su atención con la creación de la Mesa de Coordinación Interterritorial, dependiente de la Comisión Delegada de Servicios Sociales", en cuya próxima reunión "se incluirá su solicitud de evaluación de la aplicación del Protocolo para la coordinación de actuaciones de las entidades públicas competentes en materia de protección de personas menores de edad, en supuestos de traslados de 2015".

Además, según aclara el Gobierno, en dicha reunión "se informará sobre los avances" en relación con el modelo compartido de atención para los 'menas', "en el seno del Grupo de Trabajo de Menores Migrantes, del Observatorio de la Infancia, en el que están presentes la mayoría de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, los Ministerios implicados, una importante representación de ONGs y la Fiscalía General del Estado".

Sin embargo, el Gobierno "lamenta" informar a la Junta, sobre la "aplicación presupuestaria" del Ministerio de Sanidad que "permitió la concesión de subvenciones directas por importe de 40 millones de euros para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que recibieron un gran número" de 'menas' "a lo largo del año 2018 que, conforme a los últimos datos ofrecidos por el Registro MENA, la situación del año 2019 no presenta la excepcionalidad que revistió el año pasado en que se produjo un incremento del 115% respecto al año anterior y, en consecuencia, no está prevista dicha financiación de carácter extraordinario".

La carta del Gobierno concluye trasladando a la Junta que "la adecuada protección de los menores extranjeros no acompañados requiere de una actuación conjunta de todas las autoridades e instituciones vinculadas a su atención", y el actual Ejecutivo en funciones "considera fundamental garantizar una actuación administrativa homogénea y avanzar en un nuevo modelo de atención a este colectivo".

Cabe recordar que, el pasado 9 de septiembre, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, informó de que, "desde el 1 de enero hasta el pasado 15 de agosto, se han producido un total de 2.660 nuevos ingresos de 'menas'" en Andalucía. De estos menores, "1.943 han sido los que han llegado con más de 16 años, siendo 1.208 los que tenían entre 17 y 18 años, esto es, el 45,4% de los nuevos ingresos", según detalló.