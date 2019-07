23 de julio de 2019

Un grupo de aspirantes a la última oposición a la Guardia Civil reclama "invalidar" las pruebas al no mediar "igualdad"

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de aspirantes al concurso oposición promovido merced a la resolución 160/38128/2019 de la Dirección General de la Guardia Civil para la incorporación de efectivos a la escala de cabos y guardias del Instituto Armado, quienes celebraron las correspondientes pruebas el pasado 13 de julio, toda vez que al día siguiente fue examinado el segundo y último cupo de opositores, ha formulado alegaciones al proceso selectivo en demanda de que se declare la "invalidez" del mismo y su repetición "en un único acto" para todos los aspirantes, al ver vulnerado el principio de igualdad que debe regir este tipo de procedimientos.

En estas alegaciones, recogidas por Europa Press, este colectivo de opositores que celebraron sus pruebas el día 13 de julio rememoran que el concurso oposición fue dividido en "dos días distintos (13 y 14 de julio) para repartir a los aspirantes", con "dos modelos de examen diferentes, uno para cada día, y por tanto distintos para cada una de las pruebas".

En ese sentido, las alegaciones de este colectivo que sumaría más de 30 personas de varias provincias y espera cosechar más adhesiones aluden a tres de las cuatro pruebas del proceso selectivo, en concreto las de ortografía, conocimientos e inglés como lengua extrajera.

Respecto a la prueba de ortografía, este colectivo de opositores avisa de que la comparación de los exámenes del día 13 y del día 14 pone de relieve "dos niveles de dificultad distintos para poder acceder a un mismo puesto, siendo el del sábado día 13 excesivamente mucho más complejo y difícil que el del domingo 14, cuya prueba de ortografía tenía palabras más comunes, más utilizadas y más conocidas, incumpliéndose de esta forma el derecho de igualdad tan recalcado en la Constitución y las leyes".

"La gran mayoría de las palabras de la prueba de ortografía del día 13 están totalmente en desuso, obsoletas, son palabras que no se usan en ningún ámbito y menos aún en la labor policial de la Guardia Civil", se incide en estas alegaciones, agregando que con este examen "tampoco se evalúa el nivel de competencia de los aspirantes". A tal efecto, este colectivo de opositores recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido este mismo mes una sentencia anulando una prueba de una oposición porque "resulta imposible determinar si esas pruebas están justificadas, si están orientadas al fin para el que se han establecido y si son objetivas y atienden a esos principios de mérito y capacidad".

MÁS INCIDENCIAS EN LA PRUEBA DE ORTOGRAFÍA

También con relación a la prueba de ortografía, los opositores que promueven estas alegaciones avisa de que en el examen del día 13 había que "señalar las palabras que presenten una falta ortográfica, pero algunas de ellas tenían más de una falta o se les habían añadido consonantes o/y vocales, cambiando sustancialmente la palabra" en cuestión.

"Algunas de las palabras de la prueba de ortografía del día 13, además de no cumplir con una norma ortográfica, están gramaticalmente erróneas, como "javaque", "hazquirente", "virugi", "embanecido". Si se pide marcar un error ortográfico debe de incumplir una regla, pero si no la cumple y además no está gramaticalmente correcta, sería una palabra inexistente", esgrimen estos opositores recordando que el tribunal del concurso oposición anuló la palabra "javaque" al "haber entendido que existe en ella un error tipográfico, debiendo haber sido "javeque", pero "no se ha realizado lo mismo con otras palabras que, siguiendo el criterio expuesto por la RAE y aplicado por el tribunal de selección al eliminar la palabra "javaque", también se ha de entender que adolecen de igual error tipográfico".

En cuanto a la prueba de conocimientos, estos opositores alertan de que tras finalizar el día 13 de julio la prueba en la que participaron, "por algún medio se dio publicidad a muchas de las preguntas" de tal examen, "dando con ello pistas de los modelos de preguntas, el tipo de contenido y de los epígrafes del temario de donde se sacan, con lo que los opositores del día 14 se sitúan en una posición de ventaja con respecto a los opositores del día 13, creándose con ello nueva situación de desigualdad".

"A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES"

"A través de las redes sociales se condiciona cualquier proceso selectivo, pues da clara ventaja al opositor que se presenta en domingo día 14 respecto al que se presenta en sábado día 13, al darles a conocer lo que han preguntado en sábado, pues las preguntas de ambos días suelen ser iguales bastantes de ellas, otras muchas muy similares, y en la gran mayoría del resto suelen ser correspondientes al mismo epígrafe del temario", se concreta en estas alegaciones, afirmando que "muchas preguntas de la prueba de conocimientos son iguales o muy parecidas en ambos días" del concurso oposición.

Al respecto, estos aspirantes niegan "la existencia de filtraciones por parte de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil", pero consideran que "se debería estudiar el modo de poner más medios para evitar la introducción de aparatos electrónicos en todas las aulas".

Del mismo modo, en estas alegaciones se advierte de que "el mismo día 13 de julio se publicó por algún medio la foto del cuadernillo con las preguntas al completo de la prueba de lengua extranjera, dando con ello pistas de la gramática, materia y forma de preguntas, con lo que los opositores del domingo 14 volvían a tener más ventajas en esta prueba, quedando los del sábado día 13 en desventaja y en nueva situación de desigualdad".

Con relación a estas situaciones, estos opositores consideran "indignantes las acusaciones y difamaciones vertidas sobre la institución de la Guardia Civil", condenando "la actitud de determinadas academias y otras personas que, con una falta de ética aplastante, han perjudicado a los opositores del sábado día 13 (...), así como a sus propios alumnos que se estaban examinando, difundiendo parte de los ejercicios de las pruebas a través de las redes sociales el mismo sábado día 13, lo que condiciona cualquier proceso selectivo, pues se da clara ventaja al dar a conocer el modelo de preguntas, el tipo de contenido y epígrafes del temario de donde se sacan también las preguntas para las pruebas del domingo 14".

Así, en estas alegaciones, estos opositores reclaman "la declaración de invalidez de las pruebas de ortografía, conocimientos y lengua extranjera, acordando la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a su celebración, a fin de que sean realizadas unas nuevas en unidad de acto para todos los aspirantes, con pleno respeto al derecho fundamental a acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad".