28 de septiembre de 2019

El grupo de rock cordobés Primätah arranca en Eutopía la gira de presentación de su segundo disco, 'Dancing on this sun'

Portada del segundo disco de Primätah, 'Dancing on this sun'.

Portada del segundo disco de Primätah, 'Dancing on this sun'. PRIMÄTAH

CÓRDOBA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de rock Primätah arrancará el próximo 16 de octubre, en su Córdoba natal y en el marco de la programación del Festival Eutopia, que organiza el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), la gira de presentación de su segundo disco, 'Dancing on this sun', que abrirá en la Sala Hangar a las 22,00 horas.

Según la información facilitada a Europa Press por Bedmar Music Projects, esta banda de rock cordobesa, liderada por Jordi Arranz (guitarra) y Davi González (vocalista y letrista), ofrecen con 'Dancing on this sun' un viaje a través de nueve canciones con las que reafirman su apuesta por un rock alternativo, con carácter propio, potente, eléctrico y sensible.

Este segundo disco, autoproducido y masterizado por Miguel González, está disponible desde este verano en todas las plataformas digitales, mientras que para el lanzamiento de la edición física, en cuanto a su diseño, han vuelto a contar con la agencia cordobesa Defábrica, con una ilustración de Alfredo Portátil Illustration, que ya está disponible en Discos Vitalogy y Kiosko Tendillas Camacho.

De esta forma se consolida un grupo cuyos integrantes, después de muchos años en la música acompañando a otros artistas, como Fuel Fandango, Mario Díaz (Aslándticos) o Paco Ventura Black Moon, entre otros, decidieron crear su propio proyecto, una banda que reuniera todas sus influencias, desde su juventud hasta hoy, uniéndose al poco a este proyecto el bajista Manu Gallegos y Nacho Santiago, actual batería de Medina Azahara.

Su primer LP, 'Wait Alone' (2016), producido por Manuel Cabezalí y en el que contaron con la colaboración de Nita (Fuel Fandango) en su single 'Miss Terrror', sentaba ya las bases del sonido personal de la banda, que arrastra las influencias musicales de sus dos creadores: rock de los 80 y 90, grunge, post rock y electro rock, principalmente.

Sus letras, escritas íntegramente en inglés, están cargadas de contenido social y superación, algo que sin duda les caracteriza y que mantienen en este segundo trabajo, del que ofrecieron un adelanto el pasado junio con el single 'Where i used to Belong".

En cuanto al primer videoclip de su segundo álbum, ha sido dirigido y realizado por Javier López e interpretado por la bailarina Rosa Nieto, como promoción de un disco que, tras el concierto de presentación en la Sala Hangar de Córdoba, llevarán también a la Sala Louie Louie de Estepona (Málaga) el próximo 22 de noviembre, mientras que el próximo 13 de diciembre actuarán en la Sala El Perro de Madrid, estando previstas nuevas fechas para conciertos en 2020 pendientes de confirmar.