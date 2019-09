20 de septiembre de 2019

Manifestaciones multitudinarias en Andalucía bajo la convocatoria '20S Emergencia Feminista'

Andalucía se ha movilizado este viernes al calor de una convocatoria generalizada bajo el lema '20S Emergencia Feminista', un encuentro que ha impulsado la Plataforma Feminista de Alicante, que el 6 de agosto declaró la "emergencia" ante la "barbarie" que reflejan los datos.

Según la información facilitada a Europa Press por la Delegación del Gobierno en Andalucía, con fuentes policiales como referencia, el seguimiento en las capitales de provincia ha sido desigual. En Huelva se han movilizado 1.000 manifestantes, la misma que en el caso de Málaga, mientras que desciende a los 80 en el de Jaén. En el caso de Huelva se han registrado otros 600 manifestantes contra el cambio climático.

A raíz de la movilización se han pronunciado cargos como la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que en su cuenta de Twitter ha indicado que "la 'noche violeta' llega a las calles de las capitales andaluzas. Hoy más que nunca tenemos que combatir la violencia machista y a quienes intentar ignorarla o blanquearla. Todos juntos acabaremos con este terrorismo hacia la mujer por ser mujer".

"El verano de 2019 nos ha dejado los peores datos en violencia de género de la década. En el mes de julio, una mujer ha sido asesinada cada dos días, un menor fue asesinado y otro herido de gravedad. La violencia sexual en los meses de julio y agosto ha aumentado un 50 por ciento", han denunciado desde la Plataforma Feminista de Alicante.

El movimiento feminista ha convocado en Málaga 'La caminata silenciosa', que, con luces violetas, ha partido de la puerta del Ayuntamiento a las 20,30 horas y finalizaba en la calle Alcazabilla con la lectura del manifiesto.

En Granada capital la manifestación ha partido a las 21,30 horas de la Plaza del Carmen mientras que en el municipio de Loja lo ha hecho a las 20,30 desde el Parque de los Ángeles.

En Jaén, 'la noche violeta' ha partido a las 20,00 horas desde la puerta de la Subdelegación del Gobierno-Plaza de las Batallas, mientras que en Úbeda ha sido en la Plaza de Andalucía a partir de las 20,30 horas.

En Córdoba la cita ha arrancado a las 20,30 desde el Bulevar Gran Capitán. En la provincia se han movilizado las poblaciones de Puente Genil, Castro del Río o Nueva Carteya.

En Cádiz la protesta ha partido de la Plaza del Palillero a las 21,00 horas, mientras que en Jerez de la Frontera ha partido a las 21,00 horas desde la Plaza del Arenal para acabar con la lectura del manifiesto reivindicativo y en Chiclana de la Frontera la concentración ha sido a las 20,30 en la Puerta del Ayuntamiento.

En Huelva la convocatoria ha comenzado a las 21,00 horas en la Plaza de los Litri, y en Sevilla la concentración ha partido a las 19,00 horas desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, mientras que ha concluido ante la sede del Consulado de México. En la provincia ha habido manifestaciones en los municipios de Dos Hermanas, Mairena del Alcor o Santiponce.

En Almería la manifestación de 'Emergencia Feminista' ha sido en Puerta Purchena a las 20,30 horas, mientras que en la provincia ha sido El Ejido el municipio que ha acogido la concentración.

La Plataforma convocante ha difundido un vídeo a través del cual relatan 20 motivos por los que declarar la 'emergencia feminista' de la mano de 20 mujeres de diferentes ámbitos. Entre estas mujeres está la cantante María Villalón; la presentadora Samanta Villar; o la abogada y presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

"Gritamos por todas las que ya no están", esgrimen. "O feminismo, o barbarie", recalca la escritora Pilar Aguilar. "Porque no vamos a permitir que se cuestione la existencia de la violencia de género, no podemos permitir que tengan ni espacio ni poder quienes quieren acabar con los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás", finalizan en el video.