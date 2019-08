3 de agosto de 2019

Miguel Campello, The New Mastersounds o The Limboos llegan a Porcuna (Jaén) en la última jornada del Miaque Fest

PORCUNA (JAÉN), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miguel Campello, The New Mastersounds, The Limboos y Los Arrabaleros llegan este sábado al municipio jiennense de Porcuna en la última jornada del Miaque Fest, que durante toda la semana ha ofrecido interesantes propuestas musicales y cinematográficas.

De esta forma, el recinto instalado en el mirador de la Redonda, en el Paseo de Jesús, volverá a vibrar en el cierre de la decimosexta edición de un festival gratuito que organiza la Asociación Juvenil Miaque con dos ejes fundamentales: ofrecer un cartel abierto y diverso, que no se centra en un género musical, sino que da cabida un amplio abanico de estilos, y conjugar la presencia de figuras consolidadas con otras que empiezan a despuntar.

De hecho, ya entrada esta madrugada se dio a conocer el vencedor del XXII Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna (#cbePorcuna), tras la actuación de los tres finalistas: Put Off (Chiclana), Rokavieja (Yecla) y Celia es Celíaca (Madrid) fueron los seleccionados de entre los 166 grupos presentados y tras las semifinales celebradas en el municipio.

Finalmente, los gaditanos Put Off han logrado el triunfo en una nueva edición de un certamen referente para las formaciones que están abriéndose camino y por el que han pasado bandas de la talla de Guadalupe Plata, Jammin Dose, El Kamión de la Basura o Santísima. Se han hecho con un premio de 1.000 euros, mientras que Celia es Celíacay Rokavieja han recibido un galardón de 600 y 400 euros por la segunda y tercera posición, respectivamente.

Junto a los finalistas, se subió al escenario como artista invitado Derby Motoreta's Burrito Kachimba, grupo sevillano que está pegando fuerte allá por donde pasa y sobre el que los entendidos auguran que dentro de poco se hará un nombre importante en la escena musical española.

Ya este sábado, la actividad volverá al Paseo de Jesús y la Redonda a partir de las 22,00 horas con la batucada infantil. Después, los jiennenses Los Arrabaleros abrirán las actuaciones de una jornada en la que están previstos también algunos de los platos fuertes de esta edición, con Miguel Campello, cantante de El Bicho que se ha lanzado en solitario aprovechando el descanso del grupo; el funk de los estadounidenses The New Mastersounds y The Limboos y su rhythm and blues con influencias latinas.

Tras estos conciertos, y al igual que en la jornada del viernes, tomarán el relevo los DJ Acrílico, Microfibras y Sr. Lobezno para seguir ofreciendo música y baile a los asistentes hasta bien entrada la madrugada.

Acabará, de este modo, el XVI Miaque Fest que también contó, el jueves, con el cantante y guitarrista Santi Campillo en una actuación enmarcada en el programa Noches de Palacio de la Diputación así como en las jornadas previas con la proyección de los trabajos seleccionados en el certamen de cortometrajes #meQuedoCorto. El ganador de esta octava edición, en la que se recibieron 682 propuestas, ha sido 'La Noche', de David M. Mateo.