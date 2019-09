12 de septiembre de 2019

Moreno reta a Susana Díaz a dar "la cara" y reclamar a Sánchez que pague los 1.350 millones que adeuda a Andalucía

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha pedido este jueves ante el Pleno del Parlamento a la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, que "dé la cara" y reclame al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que pague a Andalucía los 1.350 millones de euros que le debe por la liquidación del IVA y entregas a cuentas.

Durante su debate con Susana Díaz en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Moreno ha dicho que a la dirigente socialista, en materia de financiación autonómica y de reclamar lo que corresponde a Andalucía, se le están viendo sus "limitaciones y debilidad política".

"No actúa con libertad, porque no tiene la libertad de poder decirle a la cara a Pedro Sánchez que están faltando recursos a Andalucía y se nos deben", ha dicho Moreno a Díaz, quien ha señalado que los 1.350 millones que su Gobierno está reclamando es un dinero ya recaudado por el Estado a todos los andaluces y que se les tiene que devolver, en cumplimiento de la Ley de Financiación Autonómica.

"¿Usted va a dar la cara para pedir a Sánchez los 1.350 millones que nos debe a los andaluces?", ha preguntado Moreno a Susana Díaz, a quien aconsejado "serenidad y prudencia" a la hora de afrontar temas importantes, comportamiento institucional y altura política, y que "no deje nunca de pensar en los andaluces, cosa que está haciendo ahora".

Por su parte, Susana Díaz ha dicho a Moreno que la diferencia entre su Gobierno de "derechas" y los anteriores del PSOE-A en la Junta es muy sustancial: "nosotros siempre estaremos del lado de los andaluces, defendiendo los intereses de esta tierra".

Ha indicado que cuando el anterior Gobierno del PSOE-A reivindicaba una financiación justa para Andalucía, al mismo tiempo, reivindicaba que hubiese estabilidad y un Ejecutivo en España "estable" que pudiera llevar eso a cabo, con un "coste personal y político enorme", pero los intereses de los andaluces estaban por delante de los "intereses partidarios".

Ha reprochado a Moreno no le haya escuchado en ningún momento pedir a la dirección del PP que "permita que España tenga un Gobierno y que no siga perjudicando los intereses de Andalucía". Le ha recordado además que durante la anterior legislatura andaluza le espetó a ella, cuando era presidenta de la Junta, "que no podía reivindicarle nada al presidente del Gobierno Mariano Rajoy porque estaba atado de pies y manos" y la acusaba de hacer una "confrontación estéril".

Susana Díaz ha confiado en que Moreno nos sorprenda levantando la voz y diciendo que España merece ya un Gobierno. Le ha preguntado si va a decir con claridad que España tenga ya un Gobierno y "que no se siga perjudicando, por calculadora electoral, los intereses de los andaluces y españoles".

De otro lado, Susana Día también ha expresado su preocupación y ha pedido explicaciones al presidente sobre la situación de los 2.500 interinos de educación que no van a tener trabajo este curso o por el "cierre" de líneas educativas públicas en municipios andaluces, frente al incremento de líneas en la enseñanza concertada.