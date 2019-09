25 de septiembre de 2019

El Parlamento andaluz da luz verde a la tramitación de la iniciativa popular sobre un concurso de méritos para interinos

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado este miércoles luz verde, con los votos favorables de PSOE-A y Adelante Andalucía, mientras que PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox se han abstenido, a la toma en consideración y tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP), que tiene la calificación de proposición de ley, que persigue dar estabilidad en el empleo de casi 30.000 trabajadores interinos de la Junta, a través de una oferta pública de empleo mediante un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos.

Esta ha sido la segunda ocasión en más de tres décadas en la que se ha hecho uso del llamado 'Escaño 110' del Parlamento de Andalucía, que permite a los ciudadanos defender en el hemiciclo iniciativas legislativas que vengan avaladas por al menos 40.000 firmas, mientras que sido la primera vez en la Cámara autonómica que se ha aceptado la toma en consideración y tramitación de una ILP. Con categoría de proposición de ley, proseguirá ahora su tramitación en comisión parlamentaria, donde los grupos podrán plantear enmiendas.

En la exposición de motivos de la iniciativa, que tuvo el respaldo de más de 51.000 firmas de andaluces y que ha sido defendida ante el Pleno por el portavoz de la comisión promotora, David Núñez, se indica que las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, particularmente a partir del año 2012, han sido restrictivas en lo que se refiere a la incorporación de personal al sector público, impidiendo la convocatoria de procesos selectivos para el nombramiento de personal funcionario de carrera o estatutario de la Junta.

Se añade que en la administración pública de la Junta de Andalucía "no se ha afrontado con acierto el desafío de estas limitaciones en el empleo público, en cuanto instrumento imprescindible para la prestación de servicios públicos y de calidad de los mismos, que mejora y aporta valor a dicha prestación de servicios, desamparando particularmente al conjunto de funcionarios interinos y personal eventual, cuyo nombramiento, en consecuencia, se ha venido prolongando en el tiempo desproporcionadamente, a extramuros de la legalidad aplicable".

Se recuerda que reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han puesto de manifiesto este abuso en el tiempo de duración de los nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual en el conjunto de administraciones públicas de España y avalan el juicio de distintos tribunales superiores de justicia, que están reconociendo la condición de indefinidos a funcionarios interinos, además de obligar a las administraciones públicas competentes respectivas a indemnizarles por despido cuando reglamentariamente

están resultando cesados.

"La justicia, por tanto, reconoce la situación de incumplimiento de la legalidad en que se ha venido incurriendo por parte de las administraciones públicas nacional, locales y autonómicas, toda vez que se mantenía y mantiene

en el tiempo el nombramiento de funcionarios interinos o personal eventual más allá de lo que expresamente permite la normativa de aplicación al respecto", según se recoge en la iniciativa legislativa.

Para los proponentes, la administración pública de la Junta de Andalucía "no puede consentir que semejante situación de incumplimiento de la Ley, por haberse mantenido dichos nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual durante tan excesivo plazo de tiempo, obviando la legalidad aplicable y sin habérseles ofrecido la oportunidad de conseguir estabilizar sus propios puestos de trabajo, se resuelva mediante la destrucción de empleo público".

"Es, por tanto, de justicia que se resuelva mediante un proceso selectivo público y de libre concurrencia, basado exclusivamente en una Oferta Pública de Empleo por concurso, donde la experiencia laboral acumulada del conjunto de empleados públicos que durante décadas han desarrollado y hacen posible

el funcionamiento de los servicios y prestaciones públicos de la Junta de Andalucía sea exclusivamente el mérito determinante para la urgente y necesaria estabilización del empleo público temporal", según se señala.

"No tenemos derecho a pedir excedencia, ni permutar para vivir cerca de nuestras familias. No tenemos derecho a participar en concurso de traslado ni para los puestos que siempre quedan vacantes", ha subrayado Núñez, quien ha apuntado que hoy están haciendo "historia" defendiendo esta iniciativa ante el Pleno del Parlamento y con su toma en consideración.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de las intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño, ha defendido la labor de los funcionarios interinos de la administración andaluza y la toma en consideración de esta ILP al pedir que "sólo se valoren los méritos", en casos excepcionales, al optar los interinos, que "ya han superado una o varias oposiciones", a una plaza en la administración. "Esta ILP viene a dar estabilidad a estas personas", que ahora se ven "amenazadas con estar en la calle sin empleo en una edad difícil", ha subrayado la diputada socialista, quien ha pedido no impedir este debate en el Parlamento.

El diputado del PP-A Pablo Venzal ha destacado que esta iniciativa legislativa "se agarra a una excepcionalidad", pero no cumple las condiciones para acogerse a ésta, ya que sólo es para casos muy particulares y concretos y no es el caso cuando afecta a casi 30.000 interinos. También ha señalado la anticonstitucionalidad que pide ya que no se accedería al puesto de funcionario por concurso-oposición y ha apelado a la seguridad pública de las convocatorias de oposiciones ya anunciadas. Ha considerado que la salida que plantea la iniciativa no es "la solución", pero es evidente que hay que buscar una "solución" a este problema en la administración autonómica.

Por parte de Cs, su diputado Julio Díaz ha llamado la atención sobre "la interminables bolsas de interinidad con los gobiernos socialistas", pero ha pedido tener en cuenta que esta petición "limita de manera deliberada" la evaluación a "solo los méritos" cuando dice ser una oferta pública y extraordinaria, contraviniendo el Estatuto del Empleo Público.

El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha expresado que es indiscutible que hay un "conflicto" en el empleo público que tenemos que solucionar y que ha sido generado por la administración manteniendo una tasas de interinidad "absolutamente indecentes". Ha señalado que la redacción de la iniciativa legislativa genera algunas "dudas y contradicciones", pero ya habrá tiempo de perfilar su contenido e introducir correcciones durante la tramitación. Ha dicho que la solución para los problemas en el empleo público no puede ser, como plantea el actual Gobierno andaluz, "echar a pelear a unos trabajadores contra otros trabajadores" y le ha reprochado que aún no haya planteado un borrador de una futura ley de función pública.

El portavoz del grupo de Vox, Alejandro Hernández, ha considerado perfectamente "lógica y razonable" la reivindicación de estos trabajadores, si bien la iniciativa genera un debate sobre "intereses en juego contradictorios entre sí": en primer lugar, la reivindicación en defensa de su empleo de estos interinos; en segundo lugar, las expectativas de los opositores que no cuentan con experiencia previa trabajando en la administración, y, en tercer lugar, los derechos adquiridos por funcionarios de carrera y sus expectativas de promoción. Ha indicado que de prosperar esta iniciativa, estos dos últimos colectivos "podrían verse perjudicados sus intereses", pero ha señalado que Vox no va a ser un obstáculo para la tramitación de la iniciativa y que se busque una solución a este asunto.