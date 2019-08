6 de agosto de 2019

Del Pozo justifica plazos "desesperantes" para nombrar al Comisionado para la Concordia en que tenga "muchas garantías"

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha señalado respecto al nombramiento del Alto Comisionado para la Concordia que para que "haya muchas garantías requiere unos plazos que muchas veces son desesperantes", toda vez que ha destacado que "quiere a una persona de consenso entre todos los grupos y que genere tranquilidad".

Así, en una entrevista a Europa Press, ha explicado que desde que llegaron a la consejería "están solicitando" su incorporación a la relación de puestos de trabajo (RPT) para dotar de una plaza de funcionario, que estará al frente de este comisionado, el cual asumirá las comptentencia de memoria democrática.

"Esperamos que más pronto que tarde podamos tener esa plaza, que es un funcionario de máximo rango, para que podamos ocuparla. Quiero que sea un persona de consenso y concordia entre todos los grupos, que no le pueda parecer mal a nadie, que genere tranquilidad", ha abundado Del Pozo.

Además, ha señalado que la memoria democrática "no puede generar controversia" y que "la genera cuando se hace política de este tema, cuando se intenta usar para enfrentar a unos con otros", al tiempo que ha destacado que "esto no es una cuestión de política, ni de Vox, ni de Ciudadanos, ni de PSOE, ni de Podemos ni de PP, esto es una cuestión de humanidad, es decir, todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos, sean del bando que sean".

Así, ha destacado que "no ha parado ninguna exhumación ni ninguna identificación genética, ni la parará" y que "ningún grupo en el Parlamento le ha pedido que las pare, ninguno, porque saben que es una cuestión de humanidad".

De hecho, ha añadido que "han modificado un poquito" el presupuesto para los meses que quedan de 2019, con dos grandes bloques, las exhumaciones, que tiene casi medio millón de euros, y las identificaciones genéticas, que por primer vez aparecen con más de 300.000 euros, "de lo que estoy especialmente orgullosa". "Así es como estoy orientando la memoria democrática porque todo el mundo que quiera tiene que tener ese consuelo", ha enfatizado.

Sobre la Ley de Memoria Histórica y Democrática, la consejera ha afirmado que "no le gusta" porque "es manifiestamente mejorable en muchos apartados". Así, ha dicho que "no concibe" una ley de memoria que "se salte algo tan sagrado como fue la Ley de Amnistía de 1977 o la Constitución del 78, donde hubo un punto de inflexión y todo el mundo cedió y cerró heridas para poder seguir adelante".

Además, ha añadido que hay algunos apartados que "no comparte" porque "hay que tratarlos desde la concordia, no para generar más división". "Todo el mundo se tiene que sentir representado en esa ley, y no es así, es una ley de parte, es la ley de la mayoría que había en aquel momento en el Parlamento. No querían una ley de unanimidad querían una ley de mayoría para que tuviera más carga ideológica, y nosotros por responsabilidad nos abstuvimos", ha manifestado.

Por tanto, "no es una ley que me guste ni que comparta una buena parte de la sociedad andaluza, pero estoy aquí para aplicar las leyes, me gusten o no", ha señalado Del Pozo, que ha agregado que le gustaría una Ley de Concordia, pero "sería una ley de la nueva mayororía, y no me sirve una ley de la nueva mayoría para que sustituya a la de la anterior mayoría; sigue sin ser una ley de concordia".

Así las cosas, la titular de Cultura ha instado al Parlamento "a buscar el mejor texto" para lo que tienen toda la legislatura. "Hay determinadas leyes que tienen que generar concordia, que no pueden salir de un consejería, tienen que salir del trabajo de los grupos parlamentarios buscando si no la unanimidad si la cuasi unanimidad", manifiesta.

"Me encantaría que la hicieran, pero no me vale de nada aprobar una ley con la nueva mayoría porque estamos exactamente igual que antes", ha abundado Del Pozo, que cree uqe "intentarán" hacerlo y espera que todo el mundo "tenga alturas de miras".

"Mientras tanto, nosotros a lo nuestro, a dar consuelo a las familias, y a procurar que todo el mundo sienta el respaldo de su administración para buscar a sus seres queridos", concluye.