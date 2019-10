5 de octubre de 2019

PSOE-A defiende el miércoles en el Parlamento modificar normativa para la prevención del juego patológico en Andalucía

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSOE-A va a defender este miércoles ante el Pleno de la Cámara autonómica una Proposición de Ley por la que propone la modificación de un par de normas andaluzas, en concreto la relativa al juego y las apuestas y la de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), a fin de prevenir el juego patológico en Andalucía.

En concreto, está previsto que el Pleno del Parlamento debata la toma en consideración de la iniciativa legislativa de los socialistas, que argumentan en que siendo la práctica del juego de azar, máxime cuando conlleva premio dinerario, una conducta susceptible de crear adicción, "desde diferentes ámbitos se alerta sobre la subida del porcentaje de jóvenes adictos a las diversas modalidades y sobre el agravamiento de esta situación".

El PSOE-A ve urgente hacer una modificación normativa que aborde la proliferación de los centros autorizados y que regule la publicidad de estas actividades para que "proporcione respuestas a la preocupación creciente por el impacto del juego sobre la sociedad en su conjunto, y sobre la juventud en particular".

En concreto, propone que se incluya en la Ley del juego y apuestas de Andalucía, en el artículo uno, un apartado dedicado al juego patológico que comprenda que la Junta tenga que promover la sensibilización, información y difusión a través de campañas que adviertan del potencial adictivo de los juegos de azar, y garantizar la asistencia y el apoyo psicológico y social de los afectados. Además, colaborará y financiará a las asociaciones de personas afectadas y facilitará la formación específica del voluntariado.

En virtud de la modificación, la Junta debería promover el tratamiento integral de la ludopatía dentro de la Red pública de adicciones, formando a profesionales y facilitando asesoramiento jurídico a los usuarios; y poner en marcha una estrategia para la prevención de la ludopatía, incorporando medidas de prevención y atención al juego patológico, con campañas escolares y un plan de inspección en adicciones.

Incluye, además, que las universidades andaluzas y los clubs deportivos profesionales faciliten medidas para la inclusión de programas formativos de prevención de las adicciones en el desarrollo de sus actividades. Sobre todo, en las que estén directamente relacionados con las áreas de salud, educación y servicios sociales.

SIN MENORES NI PUBLICIDAD

La Proposición del Ley contempla el incremento del control de acceso a los menores a las casas de apuestas, de modo que, entre otros aspectos, se prohibirá el juego y la entrada de menores acompañados por un adulto, aunque sea su tutor. Esta medida se extiende a personas con discapacidad o a aquellas personas que tiene mermadas su voluntad por una cuestión de alcohol o drogas.

Sobre las casas en sí, el PSOE-A reclama que para limitar su acceso no se pueda autorizar ninguna casa a menos de 500 metros de un centro educativo, deportivo o de ocio para jóvenes, así como que no haya una distancia inferior a 250 metros entre distintas casas.

También piden que se mejoren las pasarelas de validación de las páginas online para garantizar que las personas que juegan sean mayores de edad, a la par que plantea una serie de medidas respecto a la publicidad como que debe respetar, en todo caso, la normativa sobre protección de los menores y que, en general, debe respetar los principios básicos sobre juego responsable.

Entre otras, plantea que las cantidades recaudadas como resultado del régimen sancionador que se establece en la presente ley sean aplicadas al presupuesto del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, así como a sufragar los gastos derivados de las actuaciones inspectoras y administrativas.

Asimismo, los socialistas piden la modificación de la Ley de la RTVA para blindar por ley que la cadena pública no emitirá publicidad y no admitirá comunicación comercial que directa o indirectamente promueva el juego on line, los salones de juego o las casas de apuestas, independientemente del horario o la concreta programación de la que se trate.