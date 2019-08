2 de agosto de 2019

Ruiz cree que Susana Díaz "se ha dejado llevar por la ambición y ha perdido el rumbo" y se declara "no mitómana"

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado sobre la figura de Susana Díaz como símbolo feminista por ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Junta, que "no conozco a Susana Díaz en profundidad, pero hay que valorárselo, ha estado ahí en primera línea y no es fácil estamos como estamos rodeados de micromachismos", pero también ha considerado que "si te dejas llevar por la ambición, si no haces autocríticas, si tus conquistas, tu ego, son más importantes que lo te rodea, si olvidas por quienes estamos aquí, para quienes trabajamos, entonces, has perdido el rumbo y a ese límite ha llegado Susana Díaz".

"No soy mitómana", ha asegurado Rocío Ruiz en una entrevista con Europa Press sobre sus referentes femeninos antes de entrar en política, y ha argumentado que "han sido símbolos las mujeres, las heroínas anónimas que luchan a diario sin recursos contra la dependencia, con niños con discapacidad, en los barrios más marginados". "A esas mujeres las tenemos que sacar del anonimato", ha apostilla Ruiz.

La consejera de Igualdad sí ha reconocido la influencia de mujeres referentes "que son visibles y todas las mujeres sepan que las mujeres pueden llegar donde quieran llegar en todos los ámbitos de la vida, pública y privada".

"Cada mujer es importante en su propia vida", ha reflexionado Ruiz, que ha vuelto a esgrimir que "hay tantas mujeres valientes y poderosas que son las verdaderas heroínas" y ha reconocido la influencia de "esos modelos femeninos" pero para que ayuden a que "ellas se empoderen".

Sobre la necesidad de la paridad para que la representación de hombres y mujeres sea equilibrada en la vida política e institucional, ha considerado que "la igualdad real no existe" y ha apuntado que "los techos de cristal hay que romperlos con esas cuotas, que son necesarias".

"El talento nos sobra", ha apuntado Ruiz, para aludir a "la brecha de género" en detrimento de las mujeres, que ha descrito en ámbitos académicos como "las carreras científicas y tecnológicas", así como que en el hecho de que las mujeres "no llegan a los puestos ejecutivos".