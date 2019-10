2 de octubre de 2019

Sebastián Pérez no descarta encabezar la lista del PP al Senado pero reseña que su "compromiso" es con Granada

GRANADA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, no ha descartado este miércoles encabezar la lista del PP al Senado, si bien ha reseñado que desde la dirección nacional no le han planteado nada al respecto "aún", y que su "compromiso" es con Granada, donde forma parte del gobierno local.

Preguntado por los periodistas en una visita como alcalde en funciones en el centro de Granada, Sebastián Pérez, que se ha definido como "un hombre de partido", ha indicado que su formación no le "ha encomendado encabezar la lista del Senado" en la provincia, por lo que no puede "aceptar" o no. "Si me lo encomiendan, se lo responderé muy amablemente", ha agregado.

El primer teniente de alcalde de Granada, que fue senador 12 años pero en las últimas generales no fue en las listas al estar centrado en el ámbito municipal, ha explicado que "no ha ocurrido nada que haga que, en seis meses, las listas tengan que modificarse".

Aún así el comité electoral nacional decidirá "colegiadamente" si se hace "alguna modificación" que pueda afectar a los puestos de salida, en este momento, los de los cabezas de lista al Congreso y al Senado, que, en el pasado mes de abril, fueron Carlos Rojas y Vicente Azpitarte.

"Aún no me han dicho oye queremos dejar las cosas como están", o "queremos hacer alguna modificación", ha señalado el presidente provincial del PP acerca del órgano competente para la confección de listas en el ámbito nacional, al que dará, "como siempre", su "opinión". "Creo en mis compañeros" y en que "las propuestas que me hagan serán propuestas sensatas", ha agregado.

Sobre si se mantendrá al frente del partido en la provincia, Pérez ha reseñado que es "el primer presidente en la historia del PP" que ha ganado un congreso "en las urnas y en el juzgado", y que se debe a las "bases", que son "las que mandan en este partido", y no "grupos ni banderías".

Ha pronosticado que el 10N marcará "la recuperación del bipartidismo en España" y que, en el ámbito provincial, el PP recuperará su segunda acta en el Congreso de los Diputados, augurando también "la caída de partidos como Cs o como Vox que, en su momento, han tenido su pujanza" por la "inestabilidad política".