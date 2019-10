7 de octubre de 2019

Susana Díaz: La moción de censura a Torra es un "acto electoral" de Cs para "recuperar una bandera" que le dé votos

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este lunes que la moción de censura que ha presentado Ciudadanos (Cs) contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, es en realidad "un acto electoral" con el que el líder nacional del partido naranja, Albert Rivera, intenta "recuperar una bandera que electoralmente le dé una serie de votos".

Así lo ha puesto de manifiesto la también expresidenta de la Junta de Andalucía en el marco de un desayuno informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Fujitsu, Orange y Laboratorios Vir, donde ha subrayado además que dicha moción de censura llega "en un momento que no es gratuito", que es el de "las vísperas de la sentencia del 'procés'" independentista, y "para intentar interferir a ver si (Cs) recupera una bandera que electoralmente le dé una serie de votos".

En esa línea, Susana Díaz ha criticado que Rivera haya acudido este lunes a Cataluña a seguir el debate de la moción de censura en el Parlament y se dedique a "atacar al PSOE", pero previamente Cs "no intentó presentarse a la investidura" tras las elecciones catalanas de diciembre de 2017 pese a ser la fuerza más votada y generar "esperanza" entre "mucha gente que entonces quería plantarle cara al independentismo" a través del partido naranja.

En ese sentido, ha argumentado que ella sí quiso presentarse a la investidura tras las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre por ser la candidata del partido más votado, pero finalmente lo descartó porque "las derechas" --en alusión a PP-A, Cs y Vox-- le advirtieron de que sumaban más escaños de los que reunía el PSOE-A, y en esa línea ha aseverado que "no es creíble que no te presentes a la investidura y luego presentes una moción", porque, "cuando das tantos bandazos, al final no te cree nadie".

Para la líder de los socialistas andaluces, "Rivera no sabe qué hacer, porque sus datos" --y ella cree que el presidente de Cs "se mueve mucho por espasmos demoscópicos"--, "dan que sigue en caída libre" en expectativa de voto, "porque la gente no lo ha entendido", ya que, "si vienes a la política y dices que eres europeísta y liberal, que vas a regenerar la vida política", pero luego se hace "lo que ha hecho" el líder 'naranja', como pactar con la "extrema derecha", "no te cree nadie".

En esa línea, Díaz ha incidido en que, "cuando coges la curva hacia abajo, ya no hay quien levante" esa deriva en la que, a su juicio, ha entrado Rivera, "por muchos bandazos que pegue".

SENTENCIA DEL 'PROCÉS'

Por otro lado, sobre la inminente sentencia del Tribunal Supremo al juicio del 'procés' que condujo al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, Susana Díaz ha apuntado que "habría algo mejor que la posibilidad de aplicar el artículo 155" de la Constitución en función de cómo sea la reacción de los independentistas a la posible condena de los acusados en el juicio, y era la de haber dejado "formar un Gobierno en España ejerciendo de patriotas".

Pero, según ha lamentado Díaz, los partidos que podían haber posibilitado tras las elecciones generales del 28 de abril la conformación de ese Gobierno liderado por Pedro Sánchez "no estaban pensando en España", sino en que el líder y candidato socialista "fuera presidente con Podemos y necesitando el apoyo de los independentistas", de forma que, "cuando llegara la sentencia", los líderes del PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, estarían "detrás de una esquina" para reprocharle a Sánchez que "fuera presidente con los votos de los independentistas", cuando en realidad lo habría sido con el voto "de los españoles", según ha argumentado Susana Díaz.