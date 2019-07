24 de julio de 2019

Susana Díaz: Si hay coalición debe ser un "único gobierno" que ponga el interés de España por encima de todo

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado optimista este miércoles con que Pedro Sánchez puede ser elegido presidente en la nueva votación de investidura que se producirá mañana en el Congreso de los Diputados y ha considerado que si finalmente hay un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, tiene que ser un "único gobierno" y todos los ministros tienen que estar en la defensa de los intereses de España por encima de todo.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Susana Díaz ha insistido en que los españoles necesitan ya un Gobierno que eche a andar y que solucione sus problemas. "El día de ayer abrió ese espacio de esperanza de que España pueda tener un Gobierno", ha apuntado Díaz.

En su opinión, en este momento hay tres certezas evidentes: Por primera vez en cuatro décadas de nuestra democracia hay un presidente en funciones y candidato a la reelección que está dispuesto a formar un gobierno de coalicion, en un "gesto de humildad y de generosidad"; que durante el debate de investidura "no ha habido ningún elemento que separe" a Unidas Podemos de la propuesta programática que presentó Sánchez, y que ahora la discusión es cuál es "el encaje" dentro del Gobierno que se forme.

"Esto pone las cosas en una perspectiva de esperanza", ha indicado la dirigente socialista, para quien, si finalmente hay un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el "presidente tiene que ser el presidente de todo el Gobierno. No puede haber dos gobiernos en uno o cogobierno, sino un único Gobierno que ponga los intereses de España por encima de todo".

Ha considerado que donde más aporta Unidas Podemos es, sin duda, en la parte social, y ha insistido en que tiene que haber un "único presidente, un único Gobierno y todos los ministros en ese trabajo de poner los intereses del país por encima de todo".

Susana Díaz ha recalcado que ante las tres certezas que hay en este momento, lo que hace falta es que haya un Gobierno "único, con un presidente que dirija el Consejo de Gobierno y todos los ministros en favor del interés de nuestro país".

Respecto a las diferencias que tuvo en su día con Pedro Sánchez, ha querido dejar claro que "eso está superado" y que aunque en el pasado hubo un proceso orgánico duro y difícil, ahora todos estamos "arrimando el hombro en la misma dirección" porque sabemos lo que necesita España. Ha señalado que la colaboración y el apoyo que tiene Pedro Sánchez de todos los socialistas "es enorme" y que entre ellos dos existe una relación fluida de "apoyo, cariño, diálogo y colaboración".

Respecto al líder de Ciudadanos (Cs), ha indicado que siempre ha tenido por él "cariño y respeto", pero que ahora no lo reconoce. Ha indicado que en la intervención que hizo ante el debate de investidura, le costaba reconocer a esa persona con la que tanto diálogo y colaboración tuvo. "Noto una persona más desquiciada y que no se corresponde con el adversario político al que he tenido mucho aprecio", ha apuntado.