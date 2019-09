1 de septiembre de 2019

Un tren media distancia Jaén-Madrid circula con una hora de retraso tras arrollar a un turismo en Mengíbar

MENGÍBAR (JAÉN), 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tren media distancia Jaén-Madrid circula con una hora de retraso tras haber arrollado este domingo a un turismo en un paso a nivel al salir de la estación de Mengíbar-Artichuela, en la provincia jiennense, suceso que se ha saldado sin heridos.

Según han relatado fuentes de Adif a Europa Press, el convoy salió de Jaén capital sobre las 8,30 horas y, tras pasar la primera estación sobre las 9,00 horas, arrolló a un turismo en el punto kilométrico 146/552 que había roto la barrera automática que impide cruzar a vehículos antes del paso de los trenes.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Guardia Civil, Policía Local y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), cuyos efectivos han atendido al conductor del vehículo, un hombre de 82 años, que ha sido trasladado al centro de salud del municipio para ser atendido por una crisis nerviosa. Según ha concretado el servicio de Emergencias 112 a Europa Press, ninguno de los 63 pasajeros ha resultado herido.

Una vez que la Policía ha retirado el turismo de la vía, el tren, que tenía prevista su llegada a la estación Madrid-Chamartín a las 12,27 horas, ha continuado su marcha sobre las 10,00 horas.

La Guardia Civil ha señalado a Europa Press que ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso y que hasta que no se pongan las diligencias instruidas a disposición judicial este lunes no podrán valorar una principal hipótesis. Fuentes de Adif han subrayado que sus primeras indagaciones apuntan que la barrera del paso a nivel funcionaba correctamente.

El paso a nivel en el que se ha producido el accidente se trata de un clase C, estando distribuidos estos en tres --A, B y C--. Las primeras no cuentan con ninguna medida, las segundas tienen señales luminosas y acústicas que avisan de los pasos de los trenes, y la tercera cuenta con señales luminosas y acústicas, así como una barrera automática.