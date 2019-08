2 de agosto de 2019

Valero (IU) recela del "travestismo político" del PP-A para defender la financiación autonómica que necesita Andalucía

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha expresado sus dudas en cuanto a que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) que preside el 'popular' Juanma Moreno pueda defender la reforma del sistema de financiación autonómica que necesita Andalucía puesto que, según ha apuntado, la relación de este partido con Andalucía ha sido propia de "travestismo político".

En una entrevista con Europa Press, Valero ha considerado que Moreno a día de hoy "no se cree" que sea el presidente del Gobierno andaluz, a la par ha criticado que el PP-A "no puede del día a la noche plantear una propuesta centralista para el país, siendo una fuerza que no se creyó el Estatuto de Autonomía y que entró en el último minuto porque si no sabía que no pintaría nada en la comunidad, y ahora, de repente, se envuelve en la bandera andaluza".

"Ese travestismo político no lo comparto", ha sostenido el líder andaluz de IU, que ha explicado que en la nueva legislatura del Gobierno central "se abre una nueva oportunidad para mejorar la financiación de Andalucía y que sea en relación al peso poblacional y, como marcó el acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz en la anterior legislatura, vinculada a la mejora de los servicios públicos".

De este modo, Valero ha espetado a Moreno que "si cree en Andalucía, recoja ese acuerdo que aprobó el Parlamento y lo defienda hasta las últimas consecuencias". "Ahí tiene la oportunidad de demostrarlo, un acuerdo de la Cámara autonómica que defiende los intereses de Andalucía, los del pueblo andaluz en relación al peso poblacional y que mejore los servicios públicos, esa es la bandera andaluza, veremos si se la envuelve o no", ha agregado.

Así, ha insistido en que se tiene que resolver la reforma del modelo de financiación autonómica "y Andalucía tiene la propuesta clara", ahora "queda que en el Gobierno de España se crean esa reforma de la financiación" y si es así "se abrirá esa ventana de oportunidad".

SIN FRICCIONES PP-CS POR VOX

De otro lado, y en cuanto a las relaciones entre los socios del Gobierno andaluz, Valero ha considerado que "todavía no se pueden permitir el lujo de marcas posiciones entre ellos porque han entrado con la debilidad que supone depender de Vox". De este modo, cree que PP-A y Cs no marcan posiciones diferencias "porque Vox al final les tiene que cohesionar".

"La legislatura puede ser larga y ambas fuerzas se disputan un mismo electorado porque tienen un programa en lo sustancial idéntico, por lo que las fricciones surgirán cuando vean que el Gobierno ha superado esa imagen de dependencia de Vox y de debilidad, hasta entonces tienen que guardar las apariencias porque les va el futuro compartido en ello", ha zanjado el líder andaluz de IU.