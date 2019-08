4 de agosto de 2019

Valero: PSOE-A sufre "el síndrome del Gobierno en el exilio" y "juega en tiempo pasado"

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha advertido de que el PSOE-A que lidera Susana Díaz "sufre el síndrome del Gobierno en el exilio" porque, a su juicio, no ha superado haber perdido el Gobierno andaluz tras las pasadas elecciones autonómicas del 2 diciembre, de modo que a día de hoy "juega en tiempo pasado".

En una entrevista con Europa Press, Valero ha manifestado que los socialistas andaluces "no han pasado de pantalla" y ha defendido que "es necesario que lo hagan" porque en Andalucía "tenemos que frenar determinadas políticas de las tres derechas --en alusión al PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox-- que requieren que toda la oposición esté al pie de cañón". Pero en cambio, ha lamentado, "el PSOE-A está desdibujado".

Así, cree que el Gobierno del PP-A y de Cs "todavía está enfrentándose a una oposición pretérita del PSOE-A porque juega en tiempo pasado". "O supera la pantalla o van a quedar desdibujados como hasta ahora, haciendo una serie de críticas al Ejecutivo que en algunos casos tienen más cuestión de forma que de fondo", ha apostillado el dirigente de IU.

Igualmente, sobre la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, Valero ha apuntado que los socialistas andaluces no han adoptado cambios como para que sus líderes puedan ser otros por lo que su figura "responde a lo que es el PSOE en Andalucía, refleja muy bien el partido que lidera, no encuentro incoherencia entre Susana Díaz y el partido que tiene detrás, hay plena coherencia".

PRIORIDADES

Frente al PSOE-A, el coordinador general de IULV-CA ha explicado que Adelante Andalucía se marca como prioridades en el próximo periodo de sesiones "defender el ataque que hace el Gobierno andaluz a los servicios públicos", así como apuesta por "cambiar la música del Parlamento" porque "tiene que dejar de hablar de las bravuconadas de la ultraderecha". "No podemos seguir la hoja de ruta de Trump, Bolsonaro, Salvini y ahora aquí el de turno que nos pongan de Vox", ha remachado para sostener que la Cámara autonómica "tiene que escuchar la música de la gente, sus problemas cotidianos, su sentir y sus esperanzas, queremos ser portavoces de eso".

Igualmente, Valero ve fundamental defender la soberanía de Andalucía en todas sus acepciones porque eso "es defender el poder de la gente y que pueda decidir su presente y futuro" y a día de hoy "la soberanía de Andalucía está en cuestión en muchas cosas".

Por eso, desde IU abogan por hablar de un sector agroalimentario fuerte e independiente, un modelo productivo acorde a las necesidades de la región o no renuncia a hablar de banca pública, entre otras cuestiones como también la vivienda, a fin de acabar con la burbuja de los alquileres, "que tiene que ver con el atraco a mano armada que hacen fondos de inversión que se han quedado con casi todo el parque público de viviendas de alquiler".

"¿Cómo es posible que nuestra gente no tenga para pagar el alquiler porque se forra un fondo de inversión norteamericano y que las administraciones no hagan nada?", ha lamentado el dirigente, que ha explicado que frente a esta situación IU lanzará una campaña para acabar con esta situación que esperan que "no sea solo de IU y de los espacios de unidad, sino también de la gente que lo sufre".