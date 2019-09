19 de septiembre de 2019

Virginia Pérez (PP) defiende en catalán las ayudas de la Junta para combatir la inmersión lingüística

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada parlamentaria del PP-A y presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha defendido este jueves en el Parlamento andaluz las líneas de ayudas de la Junta para combatir la inmersión lingüística catalana expresándose, precisamente, en catalán.

Así, ha explicado que, aunque siendo niña viviera en otra región que no era Andalucía, no se consideraba una emigrante "porque no lo era". Pérez ha aplaudido las ayudas para combatir la inmersión lingüística dado que hace más de 30 años pudo comprobar de primera mano cómo esta fuerte inmersión provocó una "elevada desafección" de las raíces andaluzas entre los descendientes de todos los andaluces que se tuvieron que trasladar a tierras catalanas.

Pérez, que se fue a Cataluña con sólo 20 días de vida y volvió a

Andalucía a los 14 años, ha lamentado que aquella inmersión lingüística que ha traído "nefastas consecuencias, incluso una fragmentación social que vivimos hoy día" no hubiera recibido ayudas para mantener las raíces andaluzas entre toda aquella población, y fundamentalmente entre sus descendientes.

"Hace décadas teníamos que salir a buscar el pan exportando talento, y la inmersión lingüística que comenzó siendo una aventura y que fue acogida de buen grado por todos se tornó en algo muy oscuro porque no hubo flexibilidad, y lo que comenzó siendo una aventura que parecía positiva ha terminado con unas nefastas consecuencias", ha explicado.

Por ello, la diputada se ha mostrado partidaria de "defender nuestras raíces y cultura" y ha agradecido que el Gobierno de Juanma Moreno contemple estas líneas de ayudas para "afianzar las raíces culturales de los descendientes de andaluces afectados por procesos de inmersión lingüística y así evitar la pérdida paulatina del acento cultural de estas personas y, fundamentalmente, de sus descendientes".