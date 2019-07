17 de julio de 2019

Vox aconseja a Bendodo que "no pierda tiempo en buscar" brecha salarial en la Junta: "No la va a encontrar"

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del grupo Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha recomendado este miércoles al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), que "no pierda tiempo en buscar" brecha salarial de género en el seno de la Junta porque "no la va a encontrar".

En respuesta a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento, Hernández se ha pronunciado de esta manera después de que Bendodo manifestara este pasado martes que, "por desgracia, sí existe una brecha salarial en la Junta" de Andalucía.

Bendodo se pronunciaba así un día después de que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, sostuviera en un desayuno informativo que "la brecha salarial en el empleo público no existe", y anunció que se ha reunido con los rectores de las universidades andaluzas para obtener "evidencias científicas" sobre la brecha salarial de género y lograr "la ayuda" de las universidades en esclarecer un escenario riguroso al respecto.

A preguntas de los periodistas, el portavoz parlamentario de Vox ha indicado que no será él "quien cuestione la capacidad, la energía y la inteligencia del consejero de la Presidencia, pero si la consejera (de Igualdad) dice que no hay brecha salarial en la Junta, yo le diría" a Bendodo "que no pierda tiempo en buscarlo, que no va a encontrar la brecha".

De igual modo, al ser cuestionado acerca de si Vox se plantea pedir al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no haya estudios de impacto de género en los Presupuestos de la Junta para 2020, Alejandro Hernández ha respondido que "es un tema complicado, porque habría que realizar determinadas modificaciones legislativas", aunque ha apostillado que, "si es posible, desde luego incidiremos en ello".

Sobre la posibilidad de que se dé dicha brecha en el sector privado, Hernández ha defendido que, "desde hace ya muchos años, si existe algún tipo de discriminación salarial con ocasión del sexo es directamente denunciable, y si se lleva a la Inspección de Trabajo es inmediatamente corregido, y si se lleva a juzgados de lo Social habrá sentencias a favor de las personas discriminadas".

No obstante, ha puntualizado que las sentencias dictadas sobre esta materia evidencian que "hay muy pocos procedimientos que se hayan iniciado con ese motivo", y "en los convenios colectivos, que es lo que se suele aplicar en las empresas, no se hace distingo por razón de sexo". En todo caso, ha animado a las personas que puedan verse afectada por dicha discriminación salarial por razón de sexo a que "lo denuncien".

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS "VACÍAS YA DE CONTENIDO"

Por otro lado, al ser preguntado por la proposición no de ley (PNL) que Vox ha registrado en el Parlamento en la que se insta a la Junta a que arbitre medidas eficaces para "no reconocer falsos planteamientos de tintes ideológicos" como el de la brecha salarial entre hombres y mujeres, Hernández ha señalado que no sabe "la razón" por la que dicha iniciativa "ha salido a la luz" ahora, porque tanto ésa como otra sobre ayudas a mujeres embarazadas han quedado "antiguas" ante la "negociación presupuestaria" que "va a venir" para las cuentas de 2020.

"Son materias en las que, al tener un contenido específico, se negociarían en Presupuestos", por lo que las citadas iniciativas "han quedado ya vacías de contenido en este momento, aunque queden en el inventario" de la Cámara "por la propia práctica parlamentaria", según ha aclarado el portavoz de Vox.