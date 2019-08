11 de agosto de 2019

Vox afirma que las auditorías sobre entes del sector público tienen que estar antes de final de año para tomar medidas

SEVILLA, (EUROPA PRESS)

Vox ha considerado que los resultados de las auditorías que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) van a encargar sobre entes del sector instrumental andaluz tienen que estar antes de final de año para empezar a tomar medidas.

Así lo ha expresado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, quien ha recordado que en el acuerdo presupuestario que firmó con PP-A y Cs para las cuentas de la comunidad del presente ejercicio y de 2020 se recoge el impulso económico a la reducción del sector público instrumental, con la realización de un plan de auditorías específicas sobre el sector instrumental y la reordenación efectiva del citado sector público instrumental.

Hernández ha puesto en valor que esas auditorías se encarguen a empresas independientes para evitar cualquier tipo de "falta de objetividad" por parte de quien realice esas actuaciones. En función del resultado de esas auditorías sobre todos los entes de la administración instrumental, se tendrán que tomar determinadas medidas, según ha dicho.

"Establecer de antemano si ello va a suponer la amortización de puestos de trabajo o no, es aventurado", según Hernández, quien ha apuntado que el objetivo principal tiene que ser que las "cosas se dejen de hacer mal" en esos entes del sector instrumental. "Aquí de lo que se trata es de que las cosas no se pueden seguir haciendo como hasta ahora y no hay detrás ninguna actuación dirigida contra determinados trabajadores ni contra un sector o un partido, más allá de que el PSOE-A haya sido el que ha estado gobernando durante 37 años y el autor de la obra", ha dicho.

Lo que hay que lograr, a su juicio, es que haya una "administración razonable y eficaz y con una estructura racional". Y por ello, ha considerado que los resultados de las auditorías tienen que estar, "en unos meses", antes de final de año, para empezar ya a determinar las medidas que se tienen que adoptar.

Sobre la situación de los trabajadores de esos entes del sector instrumental, ha señalado que hay informes de la Cámara de Cuentas que apuntan que se han producido "contrataciones de manera irregular". "No lo decimos nosotros, sino que está en esos informes y habrá que ver ya no tanto cómo se corrige eso, sino las medidas para que ello no vuelva a ocurrir".

En relación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha señalado que es el claro ejemplo de un ente instrumental que tiene que "ser mejor gestionado y prestar un mejor servicio a los ciudadanos, con un coste económico asumible por la sociedad".