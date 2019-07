24 de julio de 2019

Espadas pide a Moreno una reunión sobre metro: "No puedo decir a un sevillano que hasta 2021 no se concretará nada"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha advertido de que la respuesta otorgada por la Junta de Andalucía sobre la ampliación del metro en la capital en el marco de sus presupuestos "no es satisfactoria y deja una serie de incógnitas que no son la mejor forma de empezar a trabajar", por lo que ha decido no seguir esperando a que el presidente andaluz, Juanma Moreno, le convoque y tomar la iniciativa de pedir una reunión para abordar prioridades y plazos.

"Mi disposición siempre es proactiva y el Ayuntamiento no sólo no será obstáculo sino que será el mejor aliado, pero no me parece de recibo que la Junta siga hablando de perfil del metro o, hasta hora, de espaldas al Ayuntamiento. Cuando me pregunten los sevillanos en la calle, ¿les digo que hasta final de 2021 no vamos a concretarle nada sobre el metro? No es una respuesta satisfactoria", ha dicho a preguntas de los periodistas, tras presentar el cupón que la ONCE dedicado al quinto centenario de la primera circunnavegación a la Tierra.

Espadas considera que ha tenido "respeto absoluto" a la petición de tiempo realizada por Moreno cuando llegó a la presidencia de la Junta para analizar el asunto, "pero quiero una cita para aclarar" la situación, teniendo en cuenta que desde la Junta de Andalucía se ha planteado actualizar, en primer lugar, todas las líneas pendientes en 2020 y 2021.

Para el alcalde, "no basta con una decisión administrativa, sino que hay que tomar decisiones políticas y posicionar el proyecto en la ciudad con un cronograma y diciendo cuáles van a ser las prioridades a la hora de reanudar las obras".

"No tengo por qué entender que se quieran posponer las decisiones, pero sí creo que quedan muchas cosas que hablar. Esperaba a que Moreno me convocara, pero voy a pedirle yo una reunión sobre el tema y llegar a un acuerdo. Quiero que vayamos de la mano en el proyecto y que los sevillanos puedan decidir", sentencia.

En este sentido, deja claro que el proyecto y el promotor son la Junta pero "los sevillanos tienen derecho a poder avanzar en muchas más cosas". Por ello, pide a Moreno y a la responsable del área, Marifrán Carazo, que le den una cita para "abordar cómo creo que desde la ciudad deberían priorizarse las obras y un posible cronograma".