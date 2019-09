Sindicato lamenta "deficiencias" de los Juzgados de Marchena que hacen que sea los "peores" de la provincia de Sevilla

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El organismo sindical Sindicato Profesional de Justicia Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) ha lamentado este martes las "deficiencias" que presenta la sede de los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia de Marchena (Sevilla) que hacen que sea los "peores" de la provincia sevillana.

En un comunicado, el sindicato ha censurado que esta sede judicial, que acoge dos juzgados mixtos, el Decanato, el Registro Civil y dependencias para la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal (IML), esté ubicado en una antigua vivienda de dos plantas "sin ascensor, sin calabozos, y con servicios precarios" y que lleve "años" a la espera de una solución definitiva.

En este sentido, SPJ-USO ha apuntado que en la planta primera vivía el juez de ese juzgado y en la planta baja se realizaban las labores de Juzgado, una estructura ideada para una vivienda que, en la actualidad, "sigue siendo idéntica".

Continuando esa línea, el sindicato ha señalado que la sede tiene un "cuerpo de casa con un patio en la planta baja, una escalera estrecha con escalones rústicos" ubicándose en la primera planta dos oficinas judiciale mientras que la segunda planta hace las veces de archivo de expedientes judiciales. Así, ha indicado que desde esa segunda planta se suben y bajan las cajas de expedientes por los funcionarios por la única escalera disponible.

Igualmente, SPJ-USO ha criticado que el fluido eléctrico habitualmente "falla" cuando los aires acondicionados llevan un tiempo funcionando toda vez que hay contratada "una potencia menor a la recomendable" a la vista del número de aparatos eléctricos de edificio.

SÓLO DOS ASEOS Y SIN ASCENSOR

De otro lado, el sindicato ha lamentado que la sede judicial cuente con únicamente dos aseos. En concreto, ha reprobado que exista un aseo mixto en la planta baja usado por funcionarios, secretarios, jueces así como el personal que acude al Juzgado "que no reúne condiciones mínimas higiénicas" para el uso de edificio público así como otro servicio, en la primera planta, "que no se encuentra habilitado por sus pésimas condiciones".

Además, el organismo sindical ha censurado que el archivo judicial se encuentra ubicado en la segunda planta de un edificio sin ascensor pero también se encuentran "plumas y heces de paloma", pues el espacio no se encuentra "totalmente cerrado".

De ese modo, ha señalado que exista un "trasiego", en unas escaleras diseñadas más bien para un uso en una vivienda particular, de personas cargadas de expedientes lo que representa un "serio problema" para la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación de Turismo y Justicia. "Ya este verano un funcionario ha sufrido un accidente laboral en la escalera cuando portaba expedientes judiciales entre plantas", ha criticado el sindicato.

"SIN CALABOZOS"

Por otro lado, SPJ-USO ha criticado que el edificio no cuente con calabozos o espacio para detenidos por lo que "se les confina" en una pequeña oficina en la planta baja con custodia constante de la Guardia Civil o Policía Nacional.

Así, el sindicato ha lamentado que esta pequeña dependencia de detenidos se encuentre "en vista directa" a la entrada del Juzgado por lo que "no se impide" el contacto entre las victimas y los detenidos. Además, ha criticado que en la sala de vista, para evitar la confrontación entre victima y testigos con el detenido, se cuenta "únicamente con un pequeño biombo de tela de altura tan reducía que no evita que, puesto en pie el declarante, no se le distinga claramente".

FUTURO DE LA SEDE JUDICIAL

Por último, la entidad sindical ha recordado que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, responsable de las infraestructuras judiciales, licitó el pasado mes de abril un contrato para una nueva sede de los Juzgados de Marchena, por un plazo de cuatro años por importe de 1.182.392,64 euros.

Continuando esa línea, SPJ-USO ha apuntado que el expediente quedó desierto pues, al parecer, ni constructores ni particulares de la zona encontraron interesante el pliego de condiciones por lo que ha criticado que hasta la fecha "no se sepa" de una ubicación alternativa o un plan concreto de mejora del edificio.

"No parece que la Junta de Andalucía tenga en marcha una solución a medio plazo con respecto a la sede judicial de Marchena, la cual, lejos de ser una oficina judicial pública accesible, moderna y adaptada a las necesidades actuales, parece más propia del Siglo XIX", ha concluido.