20 de septiembre de 2019

La Universidad de Sevilla elige a los cinco ganadores de sus XII Premios Fama

US

Premios Fama US

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha elegido a los cinco investigadores que recibirán los Premios Fama en su duodécima edición. Los galardonados han sido Javier Vitorica, en Ciencias de la Salud; Pablo Badillo, en Artes y Humanidades; Rosario Fernández, en Ciencias; Carmen Moreno, en Ciencias Sociales y Jurídicas; y Juan José Sendra, en Arquitectura e Ingeniería.

El jurado de los Premios Fama, presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha estado compuesto por el secretario general de universidades del gobierno de España, José Manuel Pingarrón; la secretaria general de universidades de la junta de Andalucía, Rosa María Ríos; el catedrático de la Universidad Complutense Carlos Andradas; el vicerrector de investigación de la US, Julián Martínez; y la secretaria general de la US, Concha Horgué, que ha actuado de secretaria.

La US ha explicado en un comunicado que desde su creación en 2006, estos galardones reconocen anualmente la trayectoria investigadora de docentes de la US en cada una de las cinco grandes áreas de conocimiento. Con ellos, entre otros objetivos, se contribuye a divulgar los méritos de los investigadores más relevantes y de mayor trayectoria de la Universidad de Sevilla.

LOS PREMIADOS

Javier Vitorica es catedrático en el departamento de Bioquímica y Biología Molecular. En su fallo, el jurado de los XII Premios Fama justifica el galardón por su intensa actividad científica en el ámbito del envejecimiento y de la neurodegeneración, de forma más concreta en la enfermedad de Alzheimer.

Su contribución al estudio de los mecanismos moleculares y celulares de estos procesos y al avance en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de esta enfermad es verdaderamente notable, con una continuada financiación de convocatorias competitivas y una notable producción científica de primer nivel en el escenario internacional. Su contribución a la transferencia de los resultados de la investigación es "también muy relevante, con numerosos proyectos de investigación con empresas, en su ámbito de estudio".

Pablo Badillo es catedrático en el departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y Filosofía Política. El jurado ha acordado concederle el premio por su extensa actividad investigadora en los campos de Liberalismo y Comunitarismo, con contribuciones "muy relevantes en el ámbito de las ideas políticas contemporáneas, el Pluralismo y Multiculturalismo, el Republicanismo y la Ética Aplicada".

Además, se reconoce su labor de escuela y ejemplo de dedicación académica que ha dado lugar a una "amplia producción científica, de la que forman parte libros de amplia difusión en estas temáticas de máxima actualidad".

Asimismo, se agradece así su labor representando a la Universidad de Sevilla en los consejos editoriales y sociedades profesionales de máximo prestigio.

Rosario Fernández es catedrática en el departamento de Química Orgánica. Este Premio Fama reconoce su extensa producción científica en el ámbito de la química orgánica, en la que ha sido investigadora pionera, en particular por el desarrollo de nuevos procesos catalíticos y nuevas estrategias que permitan controlar reacciones químicas en las que la síntesis asimétrica juega un papel fundamental en muy diferentes campos, que incluyen la química orgánica sintética, la química médica, la agroquímica, la química de productos naturales, la química de las fragancias o aromas, la industria agroquímica y, sobre todo, la industria farmacéutica. Además, el jurado recalca el reconocimiento de su excelencia científica por agencias instituciones nacionales internacional.

Carmen Moreno es catedrática en el departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. En su fallo, el jurado destaca su extensa e intensa actividad científica. Sus primeros trabajos se centraron en el estudio de las características de los contextos de desarrollo (familiar y escolar) de bebés y escolares y muy especialmente de los contextos de desarrollo de los menores en situaciones de riesgo y desprotección.

Es un referente internacional en el estudio de los estilos de vida y el bienestar emocional de la población adolescente y joven. En la actualidad es la directora en España del 'Health Behaviour in School-aged Children' (HBSC), un estudio colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del que forman parte más de 40 países. Ha publicado un gran número de artículos de investigación en revistas de alto impacto científico.

Juan José Sendra es catedrático en el departamento de Construcciones Arquitectónicas I. Su elección responde a su contribución a los estudios de los aspectos ambientales y energéticos de la edificación, que ha liderado tanto en su grupo de investigación como coordinador de programas de doctorados, y muy especialmente como creador y director durante 15 años del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción, primer Instituto acreditado en Andalucía en esta área, y que ha impulsado la investigación en estos ámbitos en la Universidad de Sevilla. Además, se reconoce "su extensa producción académica, intensa labor de aplicabilidad de estos conocimientos y compromiso institucional".