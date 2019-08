18 de agosto de 2019

Petra Martínez, Premio 'Tarazona y el Moncayo 2019' del XVI Festival de Cine Tarazona

TARAZONA (ZARAGOZA), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz Petra Martínez se ha llevado, anoche, el aplauso del público en la inauguración del XVI Festival de Cine de Comedia 'Paco Martínez Soria', tras recibir en el Teatro Bellas Artes el Premio Tarazona y el Moncayo 2019.

Ha recibido el galardón de manos de su nieta Marina Muñoz y, tras agradecer la distinción, se ha despedido evocando al personaje que la ha hecho popular en televisión: "como Fina os diría mamarrachos y asquerosos, pero como Petra les digo que son ustedes un encanto", ha asegurado.

Antes, la actriz de 'La que se avecina' ha dado las gracias porque "siempre que te dan un premio te agrada muchísimo, pero cuando es como éste, por tu vida, por tu trayectoria, y encima del sitio de donde era Paco Martínez Soria es mucho más importante". Además, ha destacado que festivales como el de Tarazona juegan un papel muy importante porque "acercan el cine a la gente joven".

Igualmente ha ensalzado el género de la comedia porque "es lo que nos salva al ser humano". "Con humor podemos llegar a muchos corazones", ha añadido Martínez, cuya trayectoria profesional ha estado siempre ligada a este género, especialmente en teatro y cine. En televisión su primera oportunidad le llegó precisamente con la exitosa serie de Mediaset. "Me encanta porque es políticamente incorrecta", ha dicho la linarense.

La gala de inauguración estuvo presentada por el actor aragonés Juan Anillo y ha servido también como estreno del certamen de largometrajes. En esta primera sesión se ha proyectado 'No manches Frida 2', continuación de la historia del mismo nombre que llevó con éxito a la gran pantalla del otro lado del charco el también aragonés Nacho G. Velilla. De hecho se ha convertido en la tercera película más taquillera de la historia de México.

Según ha explicado, su oportunidad en Estados Unidos y Latinoamérica le llegó porque un productor de Hollywood contactó con él tras ver algunas de sus comedias, como su ópera prima, 'Fuera de carta'. Ahora vive a caballo entre Los Ángeles, México y Madrid, porque tiene "un aluvión de proyectos" tanto en España como en Estados Unidos, aunque sin perder de vista sus raíces en Aragón.

'LA CIUDAD NO ES PARA MÍ'

En la apertura, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona ha destacado la "grandeza" del ilustre turiasonense que da nombre al festival. De hecho, el Bellas Artes en el que tantas obras de teatro estrenó en vida se llenaba ayer de carcajadas con el pase de la cinta 'La ciudad no es para mí'. Además, Waldesca Navarro ha agradecido el papel del público que, año tras año, llena el patio de butacas "porque sin vosotros todo esto no tendría sentido".

Este domingo comienza el Certamen Nacional de Cortometrajes, con la primera de seis sesiones que se sucederán hasta el próximo viernes. A partir de las 19.00 horas de la tarde el público podrá disfrutar de 'Abuelita', '#Mensajedevoz', 'The art of saying goodbye', 'Robarte una noche', 'Malpartida', 'El llibre', 'Zaín', 'Volcánica', y '#Superinlove'.

WEBSERIES

A las 22.30 horas será el turno de las web series, con el pase de 'Gente Hablado' y 'Neverfilms', y justo después se proyectará el segundo título del Certamen de Largometrajes. Se trata de 'Litus', dirigido por Dani de la Orden y protagonizado por Jorge Cabrera, Belén Cuesta, Quim Gutiérrez o Marta Nieto, entre otros.

El productor Fernando Riera será el encargado de presentar la película, que cuenta el reencuentro de un grupo de amigos tras el suicidio de uno de ellos meses atrás, y durante el cual saldrán a la luz los secretos más íntimos y las tensiones escondidas durante años.