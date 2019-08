20 de agosto de 2019

Azcón (PP) pide a la delegada del Gobierno una reunión "monográfica y extraordinaria" sobre seguridad

ZARAGOZA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha solicitado a la delegada del Gobierno de España en Aragón, Carmen Sánchez, una reunión monográfica y extraordinaria" para abordar, junto al Ejecutivo autonómico, los problemas de seguridad y ocupación de viviendas en la ciudad.

Azcón ha pedido mantener esta reunión de la Junta Local de Seguridad antes del 4 de septiembre tras conocerse que algunas viviendas municipales están ocupadas.

"Zaragoza es segura y no queremos que deje de serlo y para ello no podemos minimizar el problema y tenemos ejemplos de otras ciudades en las que por políticas buenistas se han minimizado los problemas y no lo haremos".

Azcón ha dicho ser consciente de que hay zonas con ciertos problemas de ocupación de viviendas o seguridad y por eso ha justificado la petición de la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para "ahondar en la coordinación y en la seguridad de la que es competente el Gobierno del Gobierno de España a la que el Ayuntamiento respetará y dará todo su apoyo para que se solucione este problema".

En declaraciones a los medios de comunicación también ha contado que sobre la ocupación de viviendas se ha creado un grupo de trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza en el que participan los servicios sociales, la Policía Local y responsables de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda.

"Hay que responder en el menor plazo posible a un problema heredado de ocupación de viviendas publicas. Creo que las viviendas no pueden ocuparse y tienen que ser los servicios sociales los que determinen las personas con necesidades porque no somos partidarios de las políticas buenistas de no hacer nada en la ocupación de viviendas municipales, sino que actúen los servicios sociales".