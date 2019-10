4 de octubre de 2019

Las Cortes de Aragón paran cinco minutos la sesión plenaria en solidaridad con la España Vaciada

ZARAGOZA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han interrumpido este viernes, 4 de octubre, durante cinco minutos, la sesión plenaria ordinaria que celebran, en solidaridad con la España Vaciada, por acuerdo de la Junta de Portavoces, siguiendo la convocatoria de paro que ha realizado Teruel Existe y otro centenar de plataformas sociales en las provincias despobladas de toda España.

Tras el paro de cinco minutos, los diputados presentes han aplaudido y el presidente de la cámara, Javier Sada, ha afirmado, antes de reanudar la sesión, que "nuestra prioridad va a seguir siendo ese Aragón, esa España vaciada".

Antes de comenzar la sesión, los ocho partidos representados en el Parlamento autonómico han manifestado su apoyo a la convocatoria, llamando la atención sobre el derecho de las comarcas despobladas a recibir los mismos servicios que tiene el medio urbano y han emplazado a realizar políticas públicas para estimular la actividad económica.

Así, el portavoz del PSOE, Vicente Guillén ha expuesto que el Gobierno de Aragón de Javier Lambán ha trabajado para impulsar una estrategia nacional de lucha contra la despoblación y ha desarrollado actuaciones propias.

"Salvar un pueblo es salvar los centros públicos, dotarlo de servicios, centros de salud, escuelas, asistencia social, recursos para la atención a la dependencia, crear empleo", apuntando que el Ejecutivo ha presentado "proyectos estratégicos de muchísima importancia" de producción de energías renovables y agroalimentación, "que generan empleo en el medio rural".

El diputado del PP, Joaquín Juste, ha emplazado a "bajar impuestos, generar actividad económica, subvencionar vivienda para que esos jóvenes que encuentran trabajo en el medio rural no se tengan que marchar a la capital o la cabecera de comarca y servicios: con estas cuatro cosas la gente puede vivir en el territorio".

También ha abogado por "cambiar la conciencia de la gente porque hasta ahora parece que era de menos quedarse en el territorio", insistiendo en que con las medidas señaladas "es posible poder vivir en cualquier municipio".

Para el portavoz de Cs, Daniel Pérez Calvo, la despoblación "no es una cuestión de partidismos, nos afecta a todos". Ha propuesto, como hizo el líder de su partido, Albert Rivera, el pasado 5 de marzo en Zaragoza, "un gran pacto de Estado para luchar contra la despoblación para actuar ya y que Aragón tenga un peso específico" en el mismo. "Es un problema común a esta generación", ha zanjado.

NI MÁS NI MENOS

En representación de Podemos-Equo, Nacho Escartín, ha dejado claro que quienes viven en un pueblo no son "ni más ni menos que nadie" y ha reclamado "una política de Estado que dé un giro a las políticas equivocadas que nos han llevado a estas desigualdades", indicando que el principal problema territorial de España "no es el tema catalán, sino la despoblación".

Escartín ha pedido que se apruebe una ley de desarrollo sostenible para el territorio, que se garantice la sanidad pública en el medio rural, así como las infraestructuras "adecuadas para comunicarnos y vivir con justicia y seguridad", y también cuestiones comunes a quienes habitan el medio urbano, como los derechos sociales y laborales, el acceso a la vivienda digna y una PAC "justa, que fomente la agricultura familiar con los agricultores y ganaderos viviendo en nuestros pueblos".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha reclamado "que se tenga en cuenta nuestra realidad" y "que se escuche la voz de la gente que vive este problema" de la despoblación, en especial la dispersión poblacional.

La diputada de Vox, Marta Fernández, ha dicho que este es "un tema transversal que a todos nos preocupa, especialmente en Teruel", añadiendo que "se quejan de que Teruel no existe y en cierto modo tienen razón". Ha alertado de que Andorra, con 8.000 habitantes, "se puede quedar vacía" por el cierre de la Central Térmica en 2020, lo que "es un drama", recordando que otras localidades han perdido población tras el cierre de plantas de producción, como Utrillas.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha observado que "Aragón tiene una realidad diferente a otras comunidades", al tener un 2,8 por ciento de la población nacional con un 10 por ciento del territorio y 620 municipios con menos de 1.000 habitantes y 200 con menos de 100 vecinos, por lo que ha emplazado a "seguir luchando para que las políticas sociales sean más activas" sumando políticas activas de empleo y de natalidad. Ha advertido de que "si no creamos oportunidades en el territorio vaciado, difícilmente podremos mantener gente en el territorio".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha apoyado "rotundamente" las reivindicaciones de las plataformas convocantes del paro porque "vivimos un sistema que expulsa aquello que no es rentable", urgiendo a desarrollar políticas públicas "que no dejen en manos privadas el desarrollo de zonas que no son rentables".

Ha criticado el cierre de la Central Térmica de Andorra en 2020, indicando que Endesa-Enel es "una multinacional que ahora nos deja tirados sin cumplir con la zona", tras lo que ha defendido "una PAC justa y una nueva cultura que ponga en valor lo rural" para evitar el "ninguneo" del territorio.