1 de agosto de 2019

La DPH trabaja con las comarcas para unificar las intervenciones en extinción de incendios durante el proceso judicial

HUESCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) va a trabajar con las comarcas en cubrir las necesidades y en unificar las intervenciones para la extinción de incendios durante el proceso judicial que se ha iniciado tras el recurso presentado por el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBA) a las oposiciones para la puesta en marcha del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

En concreto, este sindicado ha pedido paralizar el proceso por la reserva de plazas a militares y reservistas. Esta circunstancia ha llevado al pleno de la DPH a aprobar este jueves por unanimidad el aplazamiento durante nueve meses del proceso de transferencias de los efectivos a las comarcas, es decir, hasta el 1 de julio de 2020, medida que formaba parte del engranaje en la creación del SPEIS, tras haberse suspendido las oposiciones.

La Diputación de Huesca ha explicado en una nota de prensa que una vez analizada la situación por los servicios jurídicos y técnicos de la DPH, el informe que ha llegado al pleno de este jueves considera que el servicio no puede arrancar sin todos los efectivos previstos ya que descansaba en el acceso simultáneo de los funcionarios de nuevo ingreso con el personal llegado de los actuales servicios.

De la misma forma, se descarta la opción de crear bolsas de trabajo al no cumplir con los requisitos mínimos de un proceso selectivo porque se trataría de personal interino.

Asimismo, la DPH ha indicado que ha habido una reunión previa al pleno de la Administración provincial con los presidentes de las diez comarcas altoaragonesas y representantes del Ayuntamiento de Jaca al cargo de los servicios de extinción de incendios.

En ella, el presidente de la DPH, Miguel Gracia, ha anunciado que esta institución no recurrirá el fallo que se dicte tras la vista prevista para el 7 de noviembre. "Aceptaremos la sentencia y no nos amparemos en recursos", ha dicho, al tiempo que ha pedido que todos los actores implicados adopten la misma postura "para no prolongar más este proceso".

REFORZAR DOTACIONES

La Diputación Provincial de Huesca se ha comprometido con comarcas y Ayuntamiento de Jaca a reforzar las actuales dotaciones de personal, material e infraestructuras en el territorio, al mismo tiempo que se avanza en configurar una única zona de intervención en la provincia.

"Hasta ahora, trabajan de forma autónoma e independiente" y "lo que vamos a conseguir es que actúen de forma coordinada y global para que haya más gente en la zona de intervención y mayor seguridad para quienes actúan, con la movilización a los servicios más próximos", ha indicado el inspector jefe del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Daniel Muñoz.

Esta paralización en la parcela de personal no va a interferir en otras. Al respecto, Muñoz ha detallado que ya se ha solicitado la licencia al Ayuntamiento de Huesca para el Centro de Coordinación Operativa con las obras a licitación.

Esto "nos va a facilitar que podamos derivar los servicios al lugar de la emergencia", ha dicho, para añadir que en poco tiempo se contará con un sistema de comunicaciones, vía radio, único para todas las comarcas, además de continuar con la mejora de las infraestructuras, que en algún caso están obsoletas, y la adquisición de un vehículo de altura que previsiblemente se localizará en la zona central, en el Somontano de Barbastro.

A todo esto hay que sumar la adquisición de los equipos necesarios para el personal del servicio, a razón de 5.000 euros cada uno, que suponen trajes de intervención, cascos y otros elementos de autoprotección, y el propio mantenimiento de los equipos de respiración autónoma.

Este mes de julio se ha prorrogado el convenio entre DPH y Ayuntamiento de Huesca para lo que queda de año, con una nueva dotación de 300.000 euros, que permitirá mejorar el servicio en la denominada zona de intervención III --Hoya de Huesca y Monegros-- con la cobertura por parte del Parque de Bomberos de Huesca, que juega un papel destacado para la prestación del servicio en toda provincia.

8 MILLONES DE EUROS PARA PERSONAL

La DPH ha indicado que para las nuevas oposiciones en 2020 se mantendrá el planteamiento inicial y la masa salarial para el personal del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) sigue fijada en 8 millones de euros de cara al próximo ejercicio que, tal como ha puntualizado Gracia, "va a condicionar inevitablemente parcelas como la educativa, la cultural o social en las que no tenemos competencias".

La institución provincial ha comentado que desde la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que atribuye a la Comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de Protección Civil y Extinción de Incendios, no se han dado pasos para la creación de un servicio autonómico de bomberos, de la misma forma que tampoco se ha desarrollado la figura del bombero a tiempo parcial, ni el registro de asociación de bomberos voluntarios.

Miguel Gracia se muestra confiado de los "avances que se pueden dar en la nueva legislatura donde no escurriremos el bulto en aportar económicamente nuestra parte" y habla de la posibilidad también "poder conjugar las intervenciones en medio urbano y rural".