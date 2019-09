El investigador de la UZ, Luis Oro, primer no británico en recibir el prestigioso Premio Lord Lewis

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor Luis Oro Giral, investigador del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH (CSIC-UZ) y catedrático de Química Inorgánica, ha sido galardonado con el prestigioso Premio Lord

Lewis, otorgado por la Royal Society of Chemistry del Reino Unido (RSC). Con la concesión de este premio, que es la primera vez que se concede a un químico no británico, la RSC reconoce las importantes contribuciones de Oro en el campo de la Química Organometálica y su influencia decisiva en el desarrollo de la política científica de Europa.

La ceremonia de entrega de este galardón tendrá lugar este próximo martes, 17 de Septiembre, en la Universidad de Alcalá en Alcalá de Henares (Madrid) y será uno de los actos centrales en la celebración del primer UK-SPAIN Organometallic Chemistry Symposium.

Al término de este acto, el profesor Oro impartirá la conferencia titulada "From Organometallic Complexes to Homogeneous Catalysis: Forty years of Platinum Group Metal Chemistry".

CV

Luis Oro es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, ocupando desde 1982 la Cátedra de Química Inorgánica. Ha sido director del Instituto de Catálisis Homogénea de Zaragoza entre 2004 y 2013.

Es uno de los investigadores más citados en el campo de la Química, distinguido como Highly Cited Researcher por el Institute of Scientific Information, reconocimiento otorgado a los 250 más citados en la literatura mundial. Además es autor o coautor de unas 600 publicaciones científicas, 20 capítulos de libro y revisiones científicas y nueve libros.

Entre las distinciones y premios recibidos por Luis Oro se destacan el Premio Solvay (1989), el Premio de Investigación Humboldt (1995), el Premio Rey Jaime I (1999), el Premio Aragón de 2001, la Medalla Sacconi (2003), la Medalla de Oro de Zaragoza (2007), el Premio a la Investigación y Medalla de la Sociedad Española de Química de 2007 y el Premio Nacional de Investigación en Química de 2007.

Es miembro de la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, la Academia Europea de Ciencias, la Academia Europea, miembro extranjero de la Academie des Sciences (Francia) y miembro honorario de la Academia Húngara de Ciencias. Además es doctor Honoris Causa por la Universidad de Rennes (2005) y doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid (2019).