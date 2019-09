17 de septiembre de 2019

Luis Oro recibe el Premio Lord Lewis que concede la Royal Society of Chemistry de Reino Unido

ALCALÁ DE HENARES (MADRID)/ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Universidad de Zaragoza (UZ) Luis Oro ha recibido este martes en la Universidad de Alcalá el Premio Lord Lewis que concede la Royal Society of Chemistry de Reino Unido a aquellas personas que han destacado por sus logros en el campo de la Química y/o la Ciencia y que han contribuido, de forma significativa, al desarrollo de la política científica.

El galardonado de esta edición ha sido Luis Oro, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Zaragoza e investigador del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) centro mixto CSIC-UZ, que se convierte así en el primer premiado de nacionalidad no británica que recibe esta distinción.

Al acto han asistido la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Blanca Ros, en representación del rector José Antonio Mayoral, y el director del instituto ISQCH, Fernando Lahoz, entre otras autoridades.

El premio reconoce sus amplias contribuciones a la química organometálica y su influencia en el desarrollo la política de financiación científica en toda Europa.

La entrega del galardón se ha celebrado en la Universidad de Alcalá, en el contexto del UK-SPAIN Organometallic Chemistry Symposium, un encuentro organizado para analizar y debatir sobre los últimos avances en investigación en química organometálica en ambos países. Tras ella, el profesor Oro ha impartido la conferencia 'From Organometallic Complexes to Homogeneous Catalysis: Forty years of Platinum Group Metal Chemistry'.

TRAYECTORIA

El profesor Luis A. Oro estudió Química en la Universidad de Zaragoza, donde obtuvo su doctorado en 1970. Fue becario postdoctoral en la Universidad de Cambridge bajo la supervisión del profesor Lord Lewis (1972-1973) y fue en ese período cuando se interesó por la química organometálica.

Se convirtió en profesor titular de Química Inorgánica en Zaragoza en 1982 y fue responsable y fundador del Instituto de Catálisis Homogénea (2004-2013), donde siendo profesor emérito desde 2015. Ha sido coautor de más de 600 artículos científicos, así como de varias reseñas y libros sobre síntesis, mecanismos de reacción y catálisis homogénea.

Además, ha realizado importantes aportaciones al desarrollo de la política científica, a nivel español y europeo. Desempeñó un papel importante en el renacimiento de la ciencia española, como Director General de Investigaciones Científicas y Técnicas y Secretario General del Plan Nacional de I+D Científica del Gobierno español (1987-1994).

Desde 2016, es miembro del Consejo de Gobierno de la Agencia Estatal de Investigación. Ha sido presidente de la Asociación Europea de Química y Ciencias Moleculares (EuCheMS) y Vicepresidente de la Fundación Europea de la Ciencia. Es coautor de tres libros y varias publicaciones sobre Política Científica.